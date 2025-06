Após ataques dos EUA, Irã lança mísseis contra Israel e deixa ao menos 23 feridos

Três áreas de Israel, incluindo o centro costeiro de Tel Aviv, foram atingidas na manhã de domingo durante ondas de ataques com mísseis iranianos, deixando pelo menos 23 feridos, segundo serviços de resgate e a polícia local.

Vários prédios foram gravemente danificados na área de Ramat Aviv, em Tel Aviv, com buracos nas fachadas dos prédios de apartamentos.

"As casas aqui foram atingidas com muita, muita força", disse o prefeito de Tel Aviv, Ron Huldai, a repórteres no local. "Felizmente, uma delas estava marcada para ser demolida e reconstruída, então não havia moradores lá dentro".

Segundo Huldai, aqueles que estavam no abrigo estão "bem e em segurança".

"Os danos são muito, muito extensos, mas em termos de vidas humanas, estamos bem", disse.

A polícia israelense afirmou em um comunicado que foi mobilizada para pelo menos dois outros locais de impacto, um em Haifa, no Norte, e outro em Ness Ziona, ao Sul de Tel Aviv.

Uma praça pública em uma área residencial de Haifa ficou coberta de escombros, e lojas e casas ao redor foram gravemente danificadas, mostraram fotos da AFP.

Eli Bin, chefe do serviço de resgate israelense Magen David Adom, disse a repórteres que um total de 23 pessoas ficaram feridas em todo o país nos ataques, com "duas em estado moderado e as demais levemente feridas".

Duas ondas de mísseis foram lançadas contra Israel por volta das 7h30 (1h30 em Brasília), informou o Exército israelense.

Sirenes soaram em todo o país, com as defesas aéreas ativadas logo em seguida, causando fortes explosões ouvidas em Tel Aviv e Jerusalém.

A polícia israelense relatou "a queda de fragmentos de armas" em uma área ao norte, abrangendo o porto de Haifa. Os serviços de emergência estavam se dirigindo para um "local de acidente", disseram autoridades locais.

Pelo menos 50 impactos foram oficialmente reconhecidos em todo o país e 25 pessoas foram mortas desde o início da guerra com o Irã em 13 de junho, segundo dados oficiais. Tel Aviv, a cidade de Bersheba, no Sul, e o porto de Haifa, no Norte, foram as três áreas mais atacadas pelo Irã.

As sofisticadas defesas aéreas de Israel interceptaram mais de 450 mísseis, juntamente com cerca de mil drones, de acordo com os dados mais recentes do Exército israelense.