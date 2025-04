Após ameaças de cortes bilionários no financiamento de pesquisas, Harvard processa governo Trump

Na semana passada, o governo Trump também ameaçou eliminar vistos para estudantes internacionais em Harvard depois que a universidade se recusou a atender às exigências do governo. E autoridades governamentais planejam congelar mais US$ 1 bilhão em financiamento de pesquisa para Harvard, de acordo com dois funcionários do governo que falaram sob condição de anonimato. As autoridades disseram que o financiamento vem principalmente dos Institutos Nacionais de Saúde, a principal agência do país para pesquisa biomédica e de saúde pública.