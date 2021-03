Após 53 anos, marinheiro recebe de volta carteira perdida na Antártica

Um meteorologista da Marinha dos Estados Unidos ficou surpreso ao recuperar uma carteira que havia perdido há 53 anos na Antártica.

Paul Grisham, agora com 91 anos, nem lembrava de que havia perdido a carteira quando desconhecidos o contactaram para enviá-la pelo correio, segundo o jornal californiano The San Diego Union-Tribune.

A descoberta ocorreu durante a destruição de 2014 da base científica na Ilha de Ross, onde o marinheiro estava trabalhou como especialista meteorológico entre outubro de 1967 e novembro de 1968.

A carteira de Grisham estava escondida atrás de um guarda-roupa e continha, entre outros itens, sua carteira de identidade da Marinha, sua carteira de motorista, instruções para o caso de um ataque biológico ou químico e um tíquete de racionamento de cerveja.

O marinheiro, perplexo, disse estar "impressionado" com o fato de tantas pessoas terem se mobilizado para enviar a carteira ao dono.

A entrega da carteira dono foi possibilitada por uma rede de bons samaritanos.

Um dos diretores do grupo de pesquisa na Antártica entrou em contato com um de seus ex-funcionários que já havia concluído com sucesso uma operação semelhante com uma pulseira de marinheiro encontrada em uma loja.

Junto com sua filha, eles ligaram para uma fundação para veteranos, que por sua vez contactou a Associação de Serviços Meteorológicos Navais da qual Paul Grisham era membro.

A carteira finalmente chegou no último sábado em boas condições na residência do veterano em San Carlos, sul da Califórnia.