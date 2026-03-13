Após 14 dias de guerra, Brasil e outras nações pedem cessar-fogo imediato no Oriente Médio

Os governos de Brasil, Colômbia e México pediram nesta sexta-feira, 13, um cessar-fogo imediato no Oriente Médio como passo inicial para a abertura de negociações de paz no conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel.

O apelo ocorre às vésperas de duas semanas do início da ofensiva militar conduzida por Estados Unidos e Israel contra o Irã, que respondeu com ataques contra alvos em diferentes países da região.

Em comunicado conjunto, os três países latino-americanos destacaram a urgência de resolver disputas internacionais por meio de mecanismos diplomáticos.

Os governos ressaltaram "a necessidade de que as divergências entre Estados sejam resolvidas mediante a diplomacia internacional, em consonância com os princípios da solução pacífica de controvérsias".

Segundo a nota divulgada pela chancelaria colombiana, o cessar-fogo seria uma condição necessária para abrir espaço para tratativas diplomáticas.

"Nesse sentido, consideramos indispensável que, no atual conflito no Oriente Médio, declare-se um cessar-fogo imediato, para abrir espaços efetivos ao diálogo e à negociação", afirma a nota divulgada pela chancelaria colombiana.

Os três países também declararam disposição para colaborar com iniciativas diplomáticas voltadas à construção de um processo de paz na região.

Da mesma forma, os governos latino-americanos afirmaram que pretendem contribuir com mecanismos que favoreçam a confiança entre as partes e permitam avançar para uma solução política e negociada.

Entenda o conflito

A guerra no Irã teve início em 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel lançaram bombardeios contra instalações militares e estruturas governamentais em Teerã e em outras cidades do país.

Após os ataques iniciais, o Irã respondeu com o lançamento de mísseis e drones contra Israel e países árabes vizinhos, ampliando a dimensão regional do conflito.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira, 12, que a guerra do Irã "avança rapidamente". O mandatário reiterou avaliação positiva sobre o andamento das operações militares, sem apresentar um cronograma para o término do conflito.

Dados oficiais indicam que mais de 1.300 pessoas morreram no Irã desde o início da guerra, segundo números que não foram atualizados recentemente.

Em Israel, ao menos 10 pessoas morreram em decorrência dos ataques. Informações divulgadas pelas autoridades também apontam que 14 militares dos Estados Unidos morreram em diferentes países após ofensivas iranianas.

*Com informações da agência EFE.