Apesar de regulação, a China é um dos maiores mercados de games do mundo

O setor de games da China é um dos que expandiram a presença no mercado internacional nos últimos anos. Só no ano de 2021, o país gerou uma receita de US$ 45,49 bilhões, com um crescimento anual de 5,5%.

Os jogos são regulamentados pelo governo chinês, que impõe restrições rigorosas em relação ao conteúdo dos jogos e à prática, principalmente por crianças e adolescentes. A indústria de games na China é dominada por empresas locais, como a Tencent, NetEase e Perfect World, que investiram em jogos móveis, em nuvem e em jogos com temática chinesa para atrair o mercado interno.

Dentre os jogos produzidos no país, estão o RPG online "Genshin Impact", assim como o jogo de batalhas em arena chamado "Arena of Valor". Os dois fazem parte da listagem de jogos em que os participantes puderam disputar uma medalha olímpica nos Jogos Asiáticos de 2022.

"Arena of Valor", chamado na China como "Honor of Kings", foi lançado em 2015 e logo tornou-se um enorme sucesso no país e no mundo. O jogo possui mais de 80 milhões de jogadores ativos em um mesmo dia e 200 milhões em média mensal.

Além dos jogos que se passam na China, o país asiático é responsável por quase 25% do lucro obtido pela indústria de videogame mundial, à frente de países como os Estados Unidos, outro concorrente do setor.

Mesmo após uma queda na receita depois de 14 anos, devido às restrições impostas pelo governo chinês, como a limitação do tempo de jogo para menores e a exigência de que as empresas de jogos online permitam o acesso para esse público somente das 20h às 21h nos fins de semana e feriados, o setor de videogames na China continua em constante evolução e com grande demanda.

O mercado de jogos está se expandindo mundialmente, com empresas chinesas investindo em empresas de jogos estrangeiros e trazendo jogos chineses para o mercado global.

Macau, a cidade chinesa dos cassinos

Macau, uma região autônoma na costa sul da China continental, se destaca como um dos principais mercados dessa indústria. Considerada a “capital mundial dos jogos”, Macau possui regulamentações diferentes, pois está localizada em uma região autônoma e sua administração é diferente que o restante do país, tornando-a a única parte da Grande China, incluindo Hong Kong, onde o jogo é legal. Lá os cassinos fazem parte das atrações turísticas.

A cidade chinesa dos jogos também abriga praticantes de eSports e vem se tornado um lugar ideal para a organização de eventos de jogos online, com potencial para competir com grandes cidades como Las Vegas, também conhecida por suas atrações de jogos e cassinos.

A indústria de games está crescendo rapidamente, atraindo um público jovem em constante expansão e movimentando uma grande quantidade de dinheiro de todas as partes do mundo.