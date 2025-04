Apagão na Europa foi causado por ataque? Espanha e Portugal investigam causas

O apagão que atingiu diversos países da Europa na manhã desta segunda-feira, 28, mobilizou autoridades de segurança na Península Ibérica e levantou a suspeita de um possível ciberataque. Ou seja: que algum invasor tenha agido para derrubar o sistema de energia a partir de um ataque remoto.

Segundo o jornal "El País", o Instituto Nacional de Segurança Cibernética da Espanha, o Incibe, investiga se a falha no fornecimento de energia foi causada por ação criminosa, mas não há confirmação oficial.

O governador da Andaluzia, Juan Manuel Moreno, citou essa possibilidade. "Tudo aponta que um apagão desta magnitude só poderia ser devido a um ciberataque", disse. Ele ressaltou, no entanto, não ter confirmação oficial por parte do governo nacional.

O Centro Nacional de Segurança Cibernética de Portugal (CNCS) informou nesta segunda-feira que "até o momento" não encontrou evidências de que um ataque cibernético tenha sido a causa da queda de energia que afetou Portugal, Espanha e o sul da França.

Em comunicado citado pela agência de notícias “Lusa”, o CNCS explicou que está em contato com as suas congêneres europeias e as autoridades nacionais, e que "até o momento não foram identificados indícios que apontem para um ciberataque".

A agência também alertou sobre "a circulação de desinformação que ocorre nessas situações" e aconselhou a população a "consultar ou confirmar informações com fontes confiáveis".

Apagão histórico

A queda de energia afetou redes em países como Portugal, Espanha, França e Alemanha, além de relatos pontuais na Polônia e na Finlândia.

Em Portugal, o governo criou um grupo de trabalho para monitorar a situação. A falha teria ocorrido fora do território português, segundo autoridades locais. O impacto se estendeu a serviços essenciais: semáforos, linhas telefônicas e sistemas de transporte, como o metrô de Lisboa, foram afetados. Policiais e bombeiros foram mobilizados para socorrer passageiros presos em vagões e elevadores.

Na Espanha, a concessionária Red Eléctrica confirmou o blecaute e acionou protocolos de emergência para restabelecimento do sistema elétrico. Diversas cidades, como Madri, Sevilha e Granada, enfrentaram interrupções. Em Madri, a prefeitura ativou o Plano Municipal de Emergência para coordenar o atendimento às ocorrências.

Outras regiões também relatam falhas

Apagão de grandes proporções deixou moradores de Portugal e de outros países europeus sem energia na manhã desta segunda-feira, 28 (MIGUEL RIOPA / AFP)

Além dos grandes centros, houve registros de instabilidade no fornecimento de energia em Andorra, regiões fronteiriças da França e até na Bélgica. Universidades em Lisboa, como o Centro de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, passaram a operar com geradores, enquanto hospitais reportaram dificuldades com os atendimentos.

No esporte, o apagão impactou a programação do torneio de tênis em Madri: uma partida precisou ser suspensa após a paralisação de equipamentos eletrônicos em quadra.

Na França, o serviço de eletricidade já foi restabelecido, mas o governo local continua monitorando a situação diante da possibilidade de novas oscilações.

*Com Agência O Globo.