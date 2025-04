Apagão na Espanha: energia começa a voltar, mas premiê pede restrição no uso do celular

Cerca de seis horas após um mega apagão atingir a Espanha e Portugal, a energia foi retomada em algumas partes dos dois países, mas a situação seguia de incerteza. O premiê espanhol Pedro Sánchez disse que o país enfrentará "horas críticas".

A falta de energia atingiu ainda parte da França. O problema começou às 12h30 na hora local (7h30 em Brasília) e as causas ainda são investigadas.

Em discurso aos espanhóis, Sánchez pediu que os cidadãos evitem deslocamentos desnecessários e que usem os celulares "o mínimo possível". Sem energia, as redes de internet e de telefonia ficaram comprometidas.

A recuperação da energia é feita inicialmente nas cidades do norte e do sul do país, graças ao envio de energia feito pela França e Marrocos. Assim, localidades como o País Basco, Catalunha, Galícia e Andaluzia estão com a retomada mais acelerada. Alguns pontos da comunidade de Madrid também já recuperam a energia.

Mais cedo, a empresa nacional de energia da Espanha afirmou que a recuperação completa poderia levar de 6 a 10 horas.

Em Portugal, a recuperação de energia começou pelas cidades do norte e do centro do país.

As causas da queda ainda são investigadas. A REN, que opera redes de energia de Portugal, disse que houve uma grande oscilação na tensão da rede da Espanha perto da hora do apagão. A possibilidade de que tenha havido um ataque cibernético não foi descartada, embora não haja sinais claros disso.

Cenas de caos

A falta de energia trouxe cenas de caos a cidades como Madri e Barcelona. Os trens e o metrô pararam e os sinais de tráfego nas ruas pararam de funcionar. A falta de internet dificultou ainda o pagamento com cartões, o que levou as pessoas a buscarem dinheiro vivo nos caixas.

Os aeroportos operam com geradores, mas há dificuldade para que as tripulações e passageiros cheguem até eles. Em Lisboa, o aeroporto teve ao menos 40 voos cancelados e 28 atrasos. A companhia aérea TAP pediu aos passageiros para não irem até os aeroportos.

A falta de energia também parou os trens de alta velocidade da Espanha. Passageiros ficaram retidos no caminho, à espera de informações. A operadora espanhola Renfe disse que cerca de 30 mil pessoas estavam em trens que pararam no meio do caminho, por falta de energia.

Ao mesmo tempo, estações de trem foram abertas para receber pessoas que não tenham condições de ficar em casa. Entre elas, estão as estações de Atocha, Chamartín e de Valência.

Com EFE.