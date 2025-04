Apagão na Espanha e Portugal gera caos, paralisa trens e leva a corrida por rádios de pilha

Espanha e Portugal enfrentam um cenário de caos nesta segunda-feira, 28, após um apagão elétrico generalizado que afetou ambos os países e, em menor grau, a França. O incidente ocorreu por volta das 12h30 (hora local, 7h30 em Brasília) e interrompeu o fornecimento de energia elétrica em várias regiões da Península Ibérica, afetando serviços essenciais como transporte ferroviário, metrôs e sistemas de saúde.

Em território espanhol, o impacto foi amplo. Serviços de transporte como ferrovias e metrôs ficaram paralisados, deixando milhares de passageiros presos em trens e estações. Em Madri e Barcelona, os semáforos ficaram fora de serviço, e o metrô teve de interromper suas operações, deixando muitas pessoas presas em túneis.

A falta de energia gerou falhas no acesso à internet, o que dificultou o acesso dos europeus a informações. Assim, taxistas em Madri aceitavam corridas apenas em dinheiro, por falhas no sistema de máquinas de pagamento.

Segundo o El País, houve grande procura nas lojas por aparelhos de rádio portáteis, movidos a pilha, para as pessoas poderem ouvir as notícias mais recentes, em cidades como Barcelona.

Em Lisboa, a falta de energia causou o fechamento de estações de metrô, enquanto outros serviços, como ambulâncias e viaturas de polícia, circulavam pelas ruas em busca de resolver as emergências.

O apagão afetou também eventos esportivos, como o Masters 1000 de Madri, onde partidas de tênis foram interrompidas devido à falta de energia na Caja Mágica. O confronto entre Grigor Dimitrov e Jacob Fearnley, por exemplo, foi suspenso, assim como outros jogos programados para o dia.

A Redes Energéticas Nacionais (REN), responsável pelo fornecimento em Portugal, confirmou o apagão e ativou seus planos de restabelecimento. O governo português anunciou a criação de um grupo de trabalho para investigar a origem do incidente, que, segundo autoridades, pode ter vindo da Espanha.

De acordo com a Red Eléctrica da Espanha, o apagão foi causado por uma "flutuação muito forte no fluxo de energia", que resultou na desconexão do sistema espanhol do restante da rede elétrica europeia.

A Comissão Europeia, em parceria com as autoridades de ambos os países, está investigando a causa do apagão e monitorando os esforços de recuperação. A vice-presidente da Comissão Europeia, Teresa Ribera, também manifestou preocupação, acompanhando a situação e coordenando ações com outros comissários.

A União Europeia informou que está em contato com a Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade (ENTSO-E) e que protocolos de emergência estão em vigor para restaurar a operação normal da rede.

A Red Eléctrica da Espanha indicou que a recuperação total pode levar entre 6 e 10 horas, com objetivo de restaurar gradualmente o fornecimento em diversas regiões.

França oferece apoio técnico para restaurar energia

Embora a rede elétrica da França tenha sido apenas parcialmente afetada, o país se colocou à disposição para ajudar na recuperação da rede ibérica.

O operador de rede francês indicou que poderá aumentar sua capacidade de envio de eletricidade para a Península Ibérica até 950 megawatts, assim que houver capacidade técnica para recebê-la. Isso pode acelerar o processo de restabelecimento do fornecimento de energia na região.

*Com EFE.