Apagão em Buenos Aires afeta um milhão de pessoas durante onda de calor

Cerca de um milhão de usuários perderam o fornecimento de energia elétrica em Buenos Aires e região metropolitana na madrugada desta quarta-feira em razão de problemas de tensão na rede. A falha ocorreu em meio a elevada demanda provocada pelo calor intenso do verão no hemisfério sul.

De acordo com o órgão regulador de eletricidade, o pico da interrupção durou quase quatro horas, com temperaturas próximas aos 30°C durante a noite.

A concessionária privada Edesur informou que o serviço foi restabelecido gradualmente. Ao meio-dia desta quarta-feira, apenas alguns milhares de usuários ainda permaneciam sem abastecimento.

Impactos e protestos

O apagão deixou o emblemático Obelisco de Buenos Aires na penumbra e atingiu ampla área do cinturão metropolitano que circunda a capital argentina.

A falha no fornecimento aconteceu simultaneamente ao anúncio de novos reajustes nas tarifas de energia elétrica, que subirão 2% a partir de 1º de janeiro. Em bairros de classe média da capital, grupos de moradores e comerciantes protestaram batendo panelas nas esquinas.

Onda de calor continua

A Edesur declarou ter mobilizado "uma operação especial para atender às falhas relacionadas à alta demanda devido à onda de calor na véspera do Ano Novo".

A pressão sobre a rede elétrica deve continuar nesta quarta-feira. O serviço meteorológico nacional prevê temperaturas de 38°C na capital argentina e arredores.