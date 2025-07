Ao menos 60 palestinos morrem em ataque israelense perto de centro de ajuda em Gaza

Ao menos 60 palestinos morreram e 150 ficaram feridos após disparos israelenses perto de um centro de distribuição de ajuda humanitária.

O Exército de Israel afirmou neste domingo que suas tropas "realizaram disparos de advertência" contra milhares de palestinos que aguardavam a chegada de caminhões de ajuda no norte da Faixa de Gaza.

"Hoje (domingo), identificou-se uma concentração de milhares de habitantes de Gaza no norte da Faixa. As tropas das FDI (Forças de Defesa de Israel) na área realizaram disparos de advertência para eliminar uma ameaça imediata que se apresentava a elas", afirmou um comunicado militar sobre o tiroteio em massa ocorrido perto do posto militar de Zikim, na cidade de Beit Lahia, no norte.

O Exército garantiu estar examinando o ocorrido, mas disse que uma "revisão inicial" sobre o número de possíveis vítimas mortais "não coincide" com a informação publicada em Gaza, a qual se baseia em profissionais de saúde que visitaram necrotérios de hospitais e testemunhas oculares.

O que aconteceu

Milhares de palestinos se reuniram em Beit Lahia após saberem que caminhões com farinha chegariam ali. Quando isso aconteceu, pelo menos cinco veículos foram saqueados, de acordo com testemunhas. Foi então que as tropas israelenses abriram fogo.

Após o ataque, os corpos de 37 palestinos chegaram ao Hospital Al Shifa, na capital de Gaza, depois que soldados israelenses abriram fogo perto do posto de controle militar de Zikim, confirmou uma fonte deste centro médico.

Para outra clínica na área, foram levados outros 19 corpos. Alguns cadáveres ainda estão nas ruas, segundo informou a agência oficial palestina de notícias “Wafa”.

Pouco depois, dois corpos, além de 120 feridos, alguns em estado grave, chegaram ao Hospital de Campanha Al Saraya, na Cidade de Gaza, relatou à EFE a porta-voz da Crescente Vermelho Palestino, Nebal Farkash.

Este centro foi obrigado a disponibilizar novos leitos, após ser sobrecarregado pelo número de pacientes, acrescentou a porta-voz.

Finalmente, mais dois corpos permanecem no necrotério do Hospital Baptista al Alhi, de acordo com uma fonte médica.