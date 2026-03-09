António José Seguro toma posse como novo presidente de Portugal

O ex-líder socialista António José Seguro tomou posse nesta segunda-feira, 9, como novo presidente de Portugal, sucedendo Marcelo Rebelo de Sousa, que deixa o cargo após dez anos no poder.

A cerimônia ocorreu no plenário da Assembleia da República, em Lisboa, onde Seguro prestou juramento sobre a Constituição.

"Juro por minha honra que desempenharei fielmente as funções em que sou investido e defenderei, cumprirei e farei cumprir a Constituição da República Portuguesa", declarou o novo presidente, sendo aplaudido de pé pelos presentes.

Cerimônia reuniu líderes internacionais

Após o juramento, o hino nacional foi executado pela banda da Guarda Nacional Republicana, acompanhado por uma salva de 21 tiros de artilharia do lado de fora do Parlamento.

Seguro assinou o auto de posse e trocou de assento com Marcelo Rebelo de Sousa, com quem se cumprimentou ao final da cerimônia.

O evento contou com a presença do Felipe VI, além de chefes de Estado de países lusófonos, como João Lourenço, José Maria Neves, Daniel Chapo, Carlos Vila Nova e José Ramos-Horta.

Antes do início da solenidade, Rebelo de Sousa afirmou a jornalistas que Seguro “será um presidente grande, grande, e deve contar com o apoio de todos os portugueses”.

Vitória eleitoral e agenda do novo presidente

Seguro foi eleito no segundo turno das eleições presidenciais com 66,83% dos votos, somando mais de 3,5 milhões de sufrágios. Ele derrotou o líder de direita André Ventura, que recebeu 33,17% dos votos, cerca de 1,7 milhão.

Após a posse no Parlamento, o novo presidente seguiu para o Mosteiro dos Jerónimos, onde depositou uma coroa de flores no túmulo do poeta Luís Vaz de Camões.

A agenda do dia também inclui passagem pelo Palácio de Belém, onde os jardins foram abertos ao público, e um encontro com estudantes em uma universidade de Lisboa.

O dia será encerrado com uma cerimônia de condecoração a Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio da Ajuda.

Programação de posse continua fora de Lisboa

As atividades relacionadas à posse continuam na terça-feira com compromissos fora da capital portuguesa.

Seguro visitará a aldeia de Mourísia, no distrito de Coimbra, região afetada por incêndios em 2025. Em seguida, irá a Guimarães, que recebeu o título de Capital Verde Europeia em 2026.

A agenda será encerrada no Porto, onde o presidente participará de um concerto e será recebido na Câmara Municipal.