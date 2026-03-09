Anthropic processa governo Trump por causa da lista de restrição do Pentágono

Anthropic, startup de inteligência artificial dos Estados Unidos, abriu processo contra o governo de Donald Trump após ser incluída em lista de restrição e classificada pela Casa Branca como risco à segurança nacional.

A contestação foi protocolada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia, segundo a CNBC.

No documento judicial, a companhia afirma que a decisão do governo representa uma medida “sem precedentes e ilegais” e reforça que a classificação imposta pelas autoridades federais está “prejudicando a Anthropic irreparavelmente”.

“Os contratos da Anthropic com o governo federal já estão sendo cancelados. Contratos atuais e futuros com entidades privadas também estão em dúvida, colocando em risco centenas de milhões de dólares no curto prazo”, diz a petição.

Impactos na receita e na credibilidade

Segundo o processo, os impactos vão além das perdas financeiras imediatas. O texto afirma que a reputação da empresa e direitos constitucionais relacionados à Primeira Emenda estão sendo afetados pela decisão do governo.

“Além desses danos econômicos imediatos, a reputação da Anthropic e suas liberdades fundamentais garantidas pela Primeira Emenda estão sob ataque. Sem uma solução judicial, esses danos só aumentarão nas próximas semanas e meses.”

A disputa marca o episódio mais recente de um conflito iniciado cerca de duas semanas antes entre a empresa de inteligência artificial e o governo americano sobre os limites de uso de seus modelos em operações militares e em outras aplicações institucionais.

Antes de o impasse se tornar público, no fim do mês anterior, a Anthropic mantinha acordos com diferentes agências federais. O governo norte-americano buscava ampliar a adoção de sistemas baseados em IA para atualizar infraestrutura digital e operações administrativas.

Na quinta-feira, a Anthropic confirmou que havia sido oficialmente designada como um risco para a cadeia de suprimentos, uma medida extraordinária que historicamente era reservada a adversários estrangeiros.

A classificação obriga fornecedores e contratados do setor de defesa a declararem que não utilizam os modelos de IA da empresa em projetos realizados para o Pentágono.

Boicote

No mês anterior, o presidente Donald Trump também divulgou uma mensagem nas redes sociais orientando órgãos federais a interromperem imediatamente o uso da tecnologia da empresa.

"Nós decidiremos o destino do nosso país — NÃO alguma empresa de IA descontrolada e de esquerda radical, administrada por pessoas que não têm ideia do que é o mundo real", escreveu Donald Trump.

No processo, a empresa solicita ao tribunal a revogação da classificação como risco à cadeia de suprimentos e pede a suspensão das medidas administrativas enquanto o julgamento estiver em andamento.

Em julho, a Anthropic firmou um contrato de US$ 200 milhões com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O acordo tornou a companhia o primeiro laboratório de IA a implantar tecnologia em redes classificadas da agência.

As negociações sobre etapas futuras do contrato enfrentaram impasses. O Departamento de Defesa solicitou acesso irrestrito aos modelos da empresa para qualquer finalidade legal. A Anthropic buscou garantias formais de que suas tecnologias não seriam empregadas em sistemas de armas totalmente autônomas ou em programas de vigilância doméstica em larga escala.

Reportagem anterior da CNBC indicou que os modelos da empresa continuaram em uso para apoiar operações militares dos EUA no Irã mesmo após a inclusão da companhia na lista restritiva.

"Buscar uma revisão judicial não altera nosso compromisso de longa data em utilizar a IA para proteger nossa segurança nacional, mas este é um passo necessário para proteger nossos negócios, nossos clientes e nossos parceiros", declarou um porta-voz da Anthropic à CNBC na segunda-feira. “Continuaremos a buscar todas as vias para uma resolução, incluindo o diálogo com o governo.”

O processo cita mais de uma dúzia de órgãos federais como réus, entre eles o Departamento de Defesa, o Departamento do Tesouro dos EUA, o Departamento de Estado e a Administração de Serviços Gerais.

“As consequências deste caso são enormes”, afirma a queixa. “Os réus buscam destruir o valor econômico criado por uma das empresas privadas de crescimento mais rápido do mundo, líder no desenvolvimento responsável de uma tecnologia emergente de vital importância para nossa nação.”