Ano Novo: Média diária de entrada e saída da China será de 1,56 milhão de viajantes

A previsão da Administração Nacional de Imigração da China é que durante o feriado do Ano Novo, a média diária de entrada e saída atinja 1,56 milhão de viajantes. A média diária de passageiros em trânsito aumentará mais de cinco vezes em comparação com o feriado de Ano Novo de 2023.

Com a contínua recuperação dos voos internacionais e políticas como a isenção de visto para cidadãos chineses entrarem em países como Tailândia e Malásia, além da isenção unilateral de visto para seis países, incluindo França e Alemanha, espera-se um pico de fluxo de passageiros nas passagens de fronteira de todo o país durante o Ano Novo.

Espera-se que o pico de passageiros em trânsito se concentre principalmente nos dias 29 e 30 de dezembro de 2023, assim como nos dias 1 e 2 de janeiro de 2024.

O fluxo de passageiros nos grandes aeroportos internacionais está aumentando constantemente, com as previsões de passageiros em trânsito diários nos Aeroportos de Pequim, Xangai Pudong, Guangzhou Baiyun e Chengdu Tianfu atingindo 33.000, 68.000, 34.000 e 13.000 viajantes, respectivamente.

A expectativa é que o número de passageiros em trânsito nos pontos de travessia terrestre próximos a Hong Kong e Macau continue a crescer, com previsões diárias de 320.000, 108.000 e 93.000 para os pontos de Zhuhai Gongbei, Qingmao e a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Além disso, para os pontos de travessia terrestre em Shenzhen, como Luohu, Futian e baía de Shenzhen Bay, espera-se um total diário de 190.000, 180.000 e 120.000 passageiros, respectivamente.

Recentemente, a Administração Nacional de Imigração emitiu instruções específicas para garantir a segurança e eficiência da entrada e saída nos postos de fronteira aeroportuários e terrestres durante as férias de Ano Novo. Eles pediram que as agências de controle de fronteiras em todo o país prevejam de forma científica e divulguem prontamente informações sobre o fluxo de passageiros em seus respectivos postos de controle fronteiriço, fornecendo referências úteis para o público. Ao mesmo tempo, foi recomendado que os recursos de aplicação da lei fossem totalmente mobilizados, os canais de verificação fossem abertos completamente, e os serviços fossem organizados de maneira científica para garantir que o tempo de espera para a entrada e saída de cidadãos chineses não ultrapasse 30 minutos, garantindo assim a operação segura e eficiente dos postos de controle fronteiriços.

A Administração Nacional de Imigração da China aconselha os viajantes nacionais e estrangeiros a monitorar as mudanças no fluxo de passageiros e nas condições de liberação alfandegária antes de viajar, verificar se os documentos de entrada e visto estão válidos, e para os cidadãos chineses que viajam para o exterior, é recomendado que obtenham informações antecipadas sobre a situação de segurança do destino, bem como sobre as políticas de entrada de outros países.

Eles também enfatizam a importância de planejar as viagens de maneira sensata, fortalecer a consciência de prevenção de riscos e manter a segurança pessoal e patrimonial. Em caso de dificuldades durante o processo de liberação alfandegária, os passageiros podem ligar para a linha direta de serviços 12367 da Administração Nacional de Imigração ou buscar ajuda com os policiais de imigração no local.