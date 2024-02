Ano Novo Chinês: Virar a noite e outros costumes tradicionais do Festival da Primavera

O ambiente festivo na China tem ficado intensificado, à medida que o povo chinês se prepara para o Festival da Primavera, ou Ano Novo Lunar Chinês, que começa oficialmente neste sábado, 10.

A contagem regressiva para o Festival da Primavera geralmente começa no 23º dia do décimo segundo mês do ano lunar. O 30º dia do décimo segundo mês lunar é a Véspera do Ano Novo Chinês, um para dar adeus ao ano velho e dar as boas-vindas ao novo.

As pessoas que estão longe de suas cidades de origem retornam às suas casas para desfrutar de uma reunião familiar na véspera do Ano Novo Chinês, quando é preparado um jantar em cada família, em que todos desfrutam da refeição vestindo roupas vermelhas festivas, acendem lanternas vermelhas e ficam acordados a noite toda.

Segundo a tradição, a razão pela qual as pessoas ficam acordadas a noite toda na véspera do Ano Novo Chinês é que elas têm que tentar afastar um monstro chamado Nian (ano). Acredita-se que o monstro machucava as pessoas nas aldeias durante a véspera do Ano Novo.

As pessoas descobriram que Nian tinha medo de luzes e sons altos, então eles penduravam lanternas vermelhas, faziam fogueiras, criavam sons altos e usavam fogos de artifício para assustar os maus espíritos.