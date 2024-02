Ano Novo Chinês: Chineses iniciam festejos para receber o Ano do Dragão

A China está envolta em festividades para a chegada do Ano Novo Lunar. Lanternas vermelhas e fogos de artifício saúdam o Ano do Dragão, uma criatura lendária no zodíaco chinês associada a bênçãos divinas e fortuna.

O dragão, conhecido como “loong” em chinês, possui profundo significado cultural na tradição chinesa. Ao contrário dos dragões ocidentais, os dragões chineses são representados como criaturas serpentinas sem asas, adornadas com características de vários animais como a carpa, tigre e águia.

Qual é exatamente a diferença entre os dragões chineses e seus homólogos ocidentais?

Os dragões ocidentais, influenciados por obras como “Beowulf”, são frequentemente retratados como acumuladores de tesouros que expelem fogo. Na mitologia grega, são representados como ferozes monstros marinhos ou guardiões de posses valiosas.

Em contraste, o dragão chinês é uma criatura auspiciosa, simbolizando força, sabedoria, boa sorte e poder sobre os elementos do vento e água. Como tal, os chineses afirmam com orgulho que são descendentes do dragão. Uma anedota em “Registros do Historiador” (《史记》Shiji) conta a história de Liu Bang, o primeiro imperador da Dinastia Han Ocidental, cuja mãe sonhou com um dragão deitado sobre seu corpo, prevendo o nascimento de um futuro imperador.

Outra distinção está nos domínios que esses dragões habitam. Enquanto os dragões ocidentais estão intimamente ligados à terra, os dragões chineses reinam sobre o céu. Eles eram adorados como o Deus da Chuva, acreditando-se que traziam chuvas para colheitas prósperas. Em tempos de seca ou inundação, as pessoas visitavam templos do rei-dragão, queimando incenso para rezar por condições climáticas favoráveis.

O poder do dragão em controlar chuvas e ondas está também intimamente ligado à sequência dos 12 animais do zodíaco chinês. Este ciclo consiste em 12 animais representando diferentes anos e refletindo as características das pessoas. A classificação do dragão corresponde ao período entre as 7h e 9h, quando a neblina frequentemente ocorre, permitindo que o dragão cavalgue sobre nuvens e névoa.