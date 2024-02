Ano Novo Chinês: China se prepara para feriado com pontos turísticos gratuitos

À medida que o Ano Novo Chinês se aproxima, destinos turísticos e empresas de turismo na China estão se preparando para um fluxo de turistas com políticas preferenciais e serviços de qualidade. Este feriado do Ano Novo Chinês está programado para acontecer de 10 a 17 de fevereiro deste ano.

Para dar as boas-vindas ao feriado do Ano Novo Chinês, que é tipicamente um período lucrativo para o setor de turismo, pontos turísticos em mais de uma dúzia de regiões de nível provincial introduziram descontos em ingressos ou até mesmo acesso gratuito para atrair turistas.

Essas regiões vão desde o ponto turístico de gelo e neve de Heilongjiang até a ensolarada ilha de Hainan, e desde a costeira Fujian até a vasta região interior de Xinjiang, no noroeste do país.

Na província sudoeste de Sichuan, vários incentivos como “compre um, leve um” para entrada em atrações turísticas estatais classificadas como 4A e acima, foram implementadas até o final de março em Aba, Ganzi e Liangshan – todas prefeituras autônomas para minorias étnicas – assim como na cidade de Panzhihua.

A entrada gratuita também é oferecida nessas áreas para pontos turísticos estatais classificados abaixo de 4A, a segunda maior classificação no sistema de avaliação de cinco níveis da China para áreas cênicas.

No leste da China, as autoridades de cultura e turismo de Jiangsu lançaram uma série de iniciativas para o feriado de oito dias que visam beneficiar tanto os locais quanto os turistas. Eles incluem operações normais de museus, galerias, bibliotecas e outras instalações culturais públicas, bem como políticas gratuitas em atrações turísticas proeminentes como o Jardim do Humilde Administrador, um Patrimônio Mundial da UNESCO.

Esforços coletivos para elaborar incentivos turísticos para o feriado do Ano Novo Chinês estão preparados para criar sinergia e impulsionar a economia do turismo dentro de cada localidade, ao mesmo tempo em que promovem o desenvolvimento coordenado entre as regiões, disse Wang Peng, pesquisador adjunto da Academia de Ciências Sociais de Pequim.

Com um feriado de Ano Novo Chinês mais longo do que o habitual, espera-se que o potencial do mercado de viagens da China seja ainda maior.

Para o próximo período de feriado, dados da Ctrip, uma plataforma de viagens online, mostram que as reservas para viagens domésticas viram um crescimento ano a ano de mais de sete vezes, enquanto as ordens de viagens de saída e entrada aumentaram mais de 10 vezes.

De acordo com a Administração Nacional de Imigração, estima-se que o continente chinês terá uma média diária de 1,8 milhão de viagens de entrada e saída durante o feriado do Ano Novo Chinês, marcando um aumento de aproximadamente 3,3 vezes em comparação com o ano passado e um retorno aos níveis pré-pandêmicos de 2019.

As empresas na indústria do turismo da China estão intensificando os esforços para atender às demandas dos viajantes chineses. Observadores da indústria apontam para uma tendência dupla tanto em viagens domésticas quanto internacionais este ano – um aumento nas atividades de gelo e neve e um crescente interesse em retiros de bem-estar.

“Adaptados para escapadas familiares do Ano Novo Chinês, introduzimos pacotes procurados de destinos como França, Itália, Suíça, Austrália, Nova Zelândia, Islândia e Quênia,” disse Han Jie, CEO da agência de viagens online chinesa Aoyou.

“Antecipando o pico de viagens iminente, nossa empresa fez preparativos antecipados garantindo recursos de aviação e acomodações em hotéis no exterior. Isso garante uma experiência de viagem perfeita para nossos clientes”, acrescentou.