'América não pertence a uma doutrina ou a uma potência', diz presidente do México

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta segunda-feira, 5, que a América "não pertence a uma doutrina ou a uma potência", após a operação militar em que os Estados Unidos depuseram à força o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores.

"O México mantém sua convicção de que a América não pertence a uma doutrina ou a uma potência. O continente americano pertence aos povos de cada um dos países que o compõem", disse a líder de esquerda durante sua coletiva de imprensa matinal.

A declaração ocorre após a ação militar conduzida pelos Estados Unidos na Venezuela, no sábado, que levou à captura de Maduro, de 63 anos, e de Flores, de 69 anos, em Caracas.

Maduro é acusado de traficar cocaína para os Estados Unidos, assim como sua esposa. Ambos foram capturados em Caracas no sábado, durante intensos ataques dos EUA que incluíram comandos terrestres, bombardeios aéreos e uma grande força naval.

