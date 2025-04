Alto executivo do Grupo Lego morre em acidente de esqui em famosa estação da Suíça; rainha lamenta

Um alto executivo da Lego morreu depois de sofrer um acidente enquanto esquiava numa famosa cadeia de montanhas da Suíça. Michael Halbye, de 64 anos, perdeu o equilíbrio e caiu em alta velocidade numa pista na região de Col de Chassoure, na estação de esqui de Verbier.

A morte de Halbye foi confirmada por Thomas Kirk Kristiansen, presidente do Conselho de Administração da Kirkbi, holding da família que é acionista majoritária da Lego. O dinamarquês servia como seu vice-presidente no Conselho do grupo, para o qual trabalhava desde 2022.

"É com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento repentino de Michael. Nossos pensamentos e carinho vão para a família e entes queridos de Michael, que agora precisam lidar com a perda inesperada de um homem que, em todos os aspectos da vida, deixou uma grande e positiva impressão naqueles ao seu redor", ressaltou Kristiansen, em comunicado.

Funcionários da companhia publicaram nas redes sociais mensagens de pesar e compartilharam que Halbye fará falta à "família Lego".

Segundo o The Sun, o acidente ocorreu quando Halbye descia de esqui uma pista íngreme do cantão de Valais. Ele chegou a ser socorrido e levado de helicóptero para um hospital da região, mas não resistiu e foi declarado morto no sábado. Médicos apontaram que ele sofreu hemorragia interna.

Halbye era amigo próximo da realeza da Dinamarca. Durante anos, ele trabalhou com a rainha Mary na criação da "Fundação Mary". O dinamarquês atuou no Conselho da entidade por 17 anos. Em nota, a monarca lamentou a morte.

"Recebi com grande tristeza a notícia da morte repentina de Michael Halbye", escreveu ela no site Mary Fonden. "Michael Halbye era um homem que possuía uma energia positiva rara, amplo conhecimento e um forte compromisso em fazer a diferença para aqueles de fora da comunidade. Ele também era meu amigo e fará muita falta. Meus pensamentos estão com sua família e amigos próximos."

Segundo o jornal dinamarquês Berlingske, o executivo também era amigo de longa data do rei Frederik, a quem teria ajudado a entender melhor a vida empresarial do país.