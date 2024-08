Aliados de María Corina e González cobram atas eleitorais em audiência na Suprema Corte da Venezuela

Em meio a questionamentos da comunidade internacional e da oposição sobre a falta de transparência na divulgação dos resultados na Venezuela e o procedimento judicial que averigua o resultado apresentado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), lideranças de partidos de oposição alinhados ao candidato Edmundo González Urrutia compareceram ao Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) na quarta-feira 7.

Os representantes levaram ao órgão judicial duas das principais demandas da oposição unificada, a publicação das atas eleitorais na íntegra e o "respeito ao voto", após González Urrutia anunciar que não atenderia à convocação, alegando questões de segurança e irregularidades no processo.

O governador de Zulia, Manuel Rosales, presidente da sigla Um Novo Tempo (UNT), José Luis Cartaya, representante do Mesa da Unidade Democrática (MUD) e Simón Calzadilla, líder do Movimento Pela Venezuela (MPV), que endossaram a candidatura de González Urrutia à presidência, compareceram ao tribunal na manhã de quarta-feira. Eles descreveram o procedimento no órgão judicial — que a oposição diz não estar previsto em nenhuma legislação do país — como "interrogatórios exaustivos", feitos separadamente. Apesar disso, disseram ter feito cobranças nas audiências.

"Aproveitamos esta audiência para exigir em nome de todo o povo, do CNE, aproveitando dos nossos direitos constitucionais, a publicação das atas finais do processo eleitoral de 28 de julho, que reflete o que significou a participação massiva do povo", declarou Rosales a jornalistas, após deixar o tribunal.

O governador, que chegou a ser considerado para substituir María Corina após a inabilitação da líder opositora, também afirmou que o cenário atual cria uma "dúvida razoável" sobre o processo de contagem e apuração dos votos, exigindo a publicação das atas para que qualquer resultado seja admitido.

"Todos temos direito à dúvida razoável, a reclamar a publicação daquelas atas. Somos membros da Plataforma Unitária e do Comando Com a Venezuela e as cópias das atas que temos foram publicadas", disse Rosales. "Para nós, é claro que o CNE tem competência e deve publicar as atas final, por respeito ao voto, respeito pelos resultados e isso é baseado nas atas".

Simon Calzadilla, líder do MPV, também questionou o procedimento anormal pelo qual ocorreu a apresentação do resultado eleitoral. Assim como González, ele criticou a falta de transparência, e questionou o fato do processo eleitoral estar sendo finalizado no Judiciário — algo que também foi questionado por González Urrutia na quarta-feira, que afirmou se tratar de uma usurpação de competência.

"Nenhum partido político sabe, 11 dias após a eleição, qual foi o resultado da votação".

O TSJ continuará as oitivas com partidos envolvidos no processo hoje. Pelo calendário inicial divulgado pelo órgão — amplamente dominado por aliados chavistas —, o procedimento de ouvir os partidos segue até a sexta-feira, com a participação do presidente Nicolás Maduro.

A Câmara Eleitoral do Judiciário tem até 15 dias para apresentar sua sentença final sobre o resultado divulgado pelo CNE — algo que a oposição diz ser inconstitucional, e aponta como uma possível forma do oficialismo dar ares de institucionalidade à reeleição de Maduro, que dizem ser uma fraude.

1 /20 Pessoas batem em panelas em manifestação após a eleição de Maduro, em Caracas, na segunda-feira

2 /20 Um homem cobre o rosto com gás lacrimogêneo durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas, na segunda-feira

3 /20 Manifestantes montaram uma barricada durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Valência, no estado de Carabobo.

4 /20 Um manifestante chuta uma faixa de campanha do presidente venezuelano Nicolás Maduro durante um protesto em Valência, no estado de Carabobo.

5 /20 Policiais removem destroços durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas.

6 /20 Um manifestante devolve à polícia uma lata de gás lacrimogêneo durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas. (Um manifestante devolve à polícia uma lata de gás lacrimogêneo durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas.)

7 /20 Manifestantes incendiaram uma barricada durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas. (Manifestantes incendiaram uma barricada durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas.)

8 /20 Opositor ao governo pisa num cartaz de campanha eleitoral com a imagem de Maduro durante um protesto no bairro Petare, em Caracas, na segunda-feira (Opositor ao governo pisa num cartaz de campanha eleitoral com a imagem de Maduro durante um protesto no bairro Petare, em Caracas, na segunda-feira)

9 /20 Manifestantes entram em confronto com a polícia perto de um carro blindado da polícia durante um protesto contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas. (Manifestantes entram em confronto com a polícia perto de um carro blindado da polícia durante um protesto contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas.)

10 /20 Um policial carrega um colega ferido durante um protesto contra o governo do presidente Nicolás Maduro em Caracas. (Um policial carrega um colega ferido durante um protesto contra o governo do presidente Nicolás Maduro em Caracas.)

11 /20 Os opositores do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro protestam no bairro Catia, em Caracas. (Os opositores do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro protestam no bairro Catia, em Caracas.)

12 /20 Opositor do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro protestam no bairro Catia, em Caracas. (Opositor do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro protestam no bairro Catia, em Caracas.)

13 /20 Os opositores do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro protestam no bairro Catia, em Caracas. (Os opositores do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro protestam no bairro Catia, em Caracas.)

14 /20 Um oponente do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro bate uma panela durante um protesto no bairro Catia, em Caracas. (Um oponente do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro bate uma panela durante um protesto no bairro Catia, em Caracas.)

15 /20 Um manifestante bate uma panela na cabeça durante um protesto contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas. (Um manifestante bate uma panela na cabeça durante um protesto contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas.)

16 /20 Um policial cai no chão ferido durante um protesto contra o governo do presidente Nicolás Maduro em Caracas. (Um policial cai no chão ferido durante um protesto contra o governo do presidente Nicolás Maduro em Caracas..)

17 /20 Manifestantes participam de um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Valência, no estado de Carabobo. (Manifestantes participam de um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Valência, no estado de Carabobo.)

18 /20 Manifestantes queimam um cartaz publicitário durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas. (Manifestantes queimam um cartaz publicitário durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas.)

19 /20 Oponentes do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro entram em confronto com a polícia de choque durante um protesto no bairro de Catia, em Caracas. (Oponentes do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro entram em confronto com a polícia de choque durante um protesto no bairro de Catia, em Caracas.)

20/20 Policiais protegem-se dos manifestantes durante um protesto contra o governo do presidente Nicolás Maduro em Caracas. (Policiais protegem-se dos manifestantes durante um protesto contra o governo do presidente Nicolás Maduro em Caracas.)

(Com AFP)