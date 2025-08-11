Alex Tibola, conhecido por viagens de moto pelo mundo, morre em acidente no Chile

O catarinense Alex Tibola e a tia dele, Liane Tibola, morreram depois de sofrerem uma colisão “de alta energia” da motocicleta em que estavam com um ônibus de passageiros no Chile. Os bombeiros da região de Villa Cerro Castillo detalharam pelas redes sociais que o acidente se deu no setor Ponte Becerra, em Alto Cofre, na rodovia 7 Sul, e divulgaram fotos da batida. Nas imagens, a moto dos brasileiros aparece tombada em meio à vegetação, enquanto o coletivo exibe danos na lateral.

Acidente e histórico do motociclista

O acidente ocorreu no último sábado, 9. Tia e sobrinho compartilhavam o amor pelo motociclismo. Alex Tibola ficou conhecido por viajar por mais de 80 países em cinco anos a bordo de uma Honda Pop 100 e compartilhar imagens da aventura em seu perfil “Crônicas de Viageiro”.

Pelo Instagram, os bombeiros de Villa Cerro Castillo afirmaram que os serviços de socorro foram acionados no começo da tarde para um acidente de trânsito. Os brasileiros morreram no local, e as pessoas que estavam no coletivo saíram ilesas.

"Tratou-se de uma colisão violenta entre uma motocicleta e um ônibus de passageiros, que infelizmente resultou na morte de dois ocupantes do veículo menor. Não houve feridos no ônibus. Recomendamos dirigir com extrema cautela e tomar todas as precauções necessárias devido às condições climáticas de inverno", disse a corporação.

Declarações e despedidas

Alex era natural de Maravilha, no Oeste de Santa Catarina. Também pelas redes sociais, a companheira do aventureiro publicou uma despedida. Evelin Priebe postou uma foto dos dois sorridentes, em passeios de moto e outras atividades de lazer, e agradeceu pelos momentos que passaram juntos.

"Vou te levar pra sempre em meu coração. Você trouxe luz pra minha vida, e me mostrou o que é ser feliz de verdade. Obrigada por tudo que fez por mim, por me proporcionar os melhores momentos e sentimentos da minha vida... Tínhamos tantos planos, planejamos tantas coisas... Você sempre será o homem da minha vida! Descansa em paz meu anjo, meu amor...", escreveu Evelin.