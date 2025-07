Alemanha, Reino Unido e França pedem cessar-fogo imediato em Gaza

Os países do grupo conhecido como E3 (Alemanha, França e Reino Unido) pediram nesta sexta-feira, 25, a declaração de um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza.

Além disso, pediram à Israel que coloque fim urgente à "catástrofe humanitária" no território palestino, e expressaram repúdio a uma possível anexação israelense dos territórios ocupados.

"Chegou o momento de pôr fim à guerra em Gaza. Pedimos a todas as partes a encerrar o conflito chegando a uma trégua imediata", declararam os países do E3 em comunicado, no qual reiteraram apoio aos esforços diplomáticos de Estados Unidos, Catar e Egito nesse sentido.

Os três países pediram a libertação imediata de todos os reféns israelenses que permanecem em poder do grupo islâmico palestino Hamas desde 7 de outubro de 2023, e assinalaram que um cessar-fogo negociado é a melhor oportunidade para que voltem para casa.

"É imperativo o desarmamento do Hamas e o Hamas não deve ter nenhum papel no futuro de Gaza", reforçaram.

Alemanha, França e Reino Unido também solicitaram que se ponha fim à "catástrofe humanitária" em Gaza e destacaram que as necessidades básicas da população civil, como acesso à água e alimentos, devem ser atendidas sem demora.

"Impedir a chegada de ajuda humanitária essencial à população civil é inaceitável. Pedimos ao governo israelense que suspenda imediatamente as restrições ao fluxo de ajuda e permita, com urgência, que ONU e ONGs humanitárias realizem seu trabalho para combater a morte por fome", disseram.

Além disso, ressaltaram a "firme" oposição a qualquer tentativa de impor a soberania israelense sobre os territórios ocupados.

"As ameaças de anexação, os assentamentos e os atos de violência por parte dos colonos contra os palestinos minam as perspectivas para uma solução negociada de dois Estados", advertiram.

Os três países garantiram que continuarão trabalhando com a ONU e outros países para desenvolver um plano "específico e crível" para a implementação de um sistema de governança de transição em Gaza, que garanta a segurança e a chegada de ajuda humanitária.

"Isso deve ser acompanhado pela retirada das forças israelenses e pela saída dos líderes do Hamas, como passos-chave para uma solução negociada de dois Estados", concluíram.