Alemanha bate recorde ao registrar mais de 80 mil casos diários de covid

A Alemanha relatou 80.430 novas infecções por coronavírus nesta quarta-feira, maior número registrado em um único dia desde o início da pandemia de Covid-19, com a variante Ômicron atingindo uma população com taxa de vacinação mais baixa do que em algumas outras partes da Europa.

O recorde diário anterior, em 26 de novembro, foi de mais de 76.000 casos.

O número de infecções na Alemanha é agora de 7.661.811. O número de mortes também aumentou em 384 na quarta-feira, chegando a 114.735.

Pouco menos de 75% da população alemã recebeu pelo menos uma dose de uma vacina contra Covid-19, segundo os últimos números do Instituto Robert Koch para doenças infecciosas.

A taxa de incidência de sete dias, uma medida fundamental para a decisão da política de combate ao coronavírus, aumentou constantemente desde o início do ano, chegando a 407,5 casos por 100.000 pessoas na quarta-feira, contra 387,9 no dia anterior.