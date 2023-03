Alemanha anuncia operação contra rede de hackers ligada à Rússia

As autoridades alemãs anunciaram, nesta segunda-feira, 6, uma operação em colaboração com o FBI e a agência policial europeia contra uma rede de hackers ligada à Rússia que tentou atacar mais de 600 instituições, incluindo o sistema de saúde do Reino Unido.

Após uma longa investigação, as autoridades revistaram várias propriedades na semana passada na Alemanha e na Ucrânia, de acordo com a polícia estadual alemã de Renânia do Norte-Vestfália, que liderou a operação.

A rede é acusada de "chantagem digital" e "sabotagem informática" e supostamente atacava suas vítimas com ransomware (programa de sequestro de dados), exigindo grandes quantias de dinheiro em troca dos dados.

Seu primeiro grande ataque foi contra o sistema de saúde do Reino Unido em 2017 e depois teve como alvo empresas e instituições, disseram as autoridades alemãs.

Na Alemanha, seus alvos incluíam o hospital universitário de Dusseldorf e o grupo de mídia Funke, uma grande editora de jornais e revistas.

As autoridades alemãs emitiram mandados de prisão para três supostos mentores do grupo, que supostamente têm laços com a Rússia.

Policiais da Holanda e da Ucrânia também participaram da operação.

De acordo com Markus Hartmann, um alto funcionário alemão do crime cibernético, este caso destaca a natureza internacional dos ataques cibernéticos, tanto para os perpetradores quanto para as vítimas.

"No entanto, o sucesso da operação também demonstra que as agências de aplicação da lei são capazes de atuar em escala internacional", afirmou.