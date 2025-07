Além de tarifas por país, Trump pretende taxar a indústria em 1º de agosto

O presidente Donald Trump está preparando planos para tarifas específicas por setor entrarem em vigor juntamente com tarifas por país prometidas para dentro de duas semanas, intensificando sua ofensiva para remodelar a posição dos Estados Unidos no sistema comercial global ao penalizar compras do exterior.

Autoridades do governo podem divulgar detalhes da tarifa planejada por Trump de 50% sobre o cobre nos dias que antecedem sua entrada em vigor, prevista para 1º de agosto, segundo uma fonte familiarizada com o assunto. Essa é a mesma data em que devem começar a vigorar as chamadas taxas recíprocas sobre produtos de mais de 100 países.

Trump afirmou na terça-feira que provavelmente imporá tarifas sobre produtos farmacêuticos até o fim do mês, acrescentando que impostos sobre semicondutores também podem ser implementados em breve.

Uma pessoa envolvida no processo disse que, após o cobre, a equipe de Trump discutiu a possibilidade de fazer anúncios em sequência sobre madeira, chips, minerais críticos e medicamentos, embora essa ordem ainda não esteja finalizada e possa mudar.

Essas tarifas se somariam às já existentes sobre aço, alumínio, automóveis e peças de carro. Uma vez totalmente implementadas, todas as tarifas setoriais cobririam de 30% a 70% das importações de um país, com grande parte do restante sendo atingida por encargos específicos por país, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto.

A nova onda de tarifas alfandegárias dos EUA testará a calma nos mercados financeiros, onde investidores veem, em sua maioria, o discurso duro de Trump sobre tarifas como uma estratégia de negociação, sujeita a atrasos e recuos, em vez de uma ameaça econômica prolongada.

Após investigações que podem durar cerca de nove meses, as tarifas setoriais estão sendo impostas por motivos de segurança nacional, com base na Seção 232 da Lei de Expansão do Comércio. Essa base legal é considerada mais sólida do que os poderes emergenciais usados por Trump para aplicar tarifas por país, que enfrentam desafios judiciais e estão sendo comunicadas por meio de cartas a dezenas de parceiros comerciais sem acordo prévio.

União Europeia, Japão, Índia e outros países tentam reduzir tanto as tarifas recíprocas quanto as setoriais. Isso complica as negociações, já que, segundo fontes familiarizadas com o processo, o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, é o responsável pelas tarifas por país, enquanto o secretário de Comércio, Howard Lutnick, cuida das tarifas por setor.

Veja como estão as tarifas por setor:

Farmacêuticos

Trump disse a repórteres, na terça-feira, que as tarifas sobre medicamentos devem ser anunciadas "provavelmente no fim do mês" e que os EUA “começarão com uma tarifa baixa”, dando cerca de um ano para que as farmacêuticas se adaptem, antes de impor uma tarifa muito alta.

No mês passado, ele declarou que as tarifas sobre medicamentos poderiam chegar a 200%. Lutnick afirmou, no dia 8 deste mês, que o período de transição poderia durar até dois anos.

Um rascunho interno de documento concentra as tarifas entre 80 e 90 medicamentos genéricos essenciais, além de produtos químicos especiais e precursores, segundo uma fonte familiarizada. No entanto, esses parâmetros ainda não foram definidos, e a natureza complexa da investigação pode prolongar o processo, afirmou outra pessoa.

As tarifas sobre medicamentos genéricos — que têm margens de lucro reduzidas — podem atingir empresas como Teva Pharmaceutical Industries e Sandoz. Se houver um impacto mais amplo, incluindo medicamentos de marca como Ozempic e Keytruda, os prejuízos devem recair sobre grandes fabricantes como Eli Lilly, Merck e Pfizer.

Semicondutores

As tarifas sobre chips estão em um cronograma “semelhante” ao dos medicamentos e são “na verdade menos complicadas”, disse Trump na terça-feira.

No início do ano, os semicondutores foram isentos das tarifas americanas contra a China, para que o governo tivesse tempo de desenvolver encargos específicos. A grande variedade de produtos isentos — incluindo insumos para eletrônicos de consumo — sugere que uma ampla gama de itens poderá ser tarifada posteriormente.

Empresas de tecnologia, montadoras, fabricantes de barcos e entusiastas de criptomoedas estão entre os que manifestaram objeções às possíveis tarifas, segundo comentários públicos feitos durante a investigação, iniciada em abril.

As tarifas não atingirão apenas os chips, mas também produtos populares como smartphones e laptops da Apple e da Samsung Electronics. A medida conseguiu inclusive unir concorrentes como Tesla, General Motors e Ford Motor, que expressaram preocupações sobre os impactos das tarifas.

Cobre

As tarifas sobre cobre devem incluir todo o metal refinado, bem como produtos semiacabados usados em redes elétricas, centros de dados e nas Forças Armadas, segundo informou a Bloomberg.

O resultado da investigação, iniciada em março, pode ter um impacto desproporcional sobre os preços ao consumidor, já que o cobre está presente em automóveis, materiais de construção civil, eletrodomésticos e muitos outros produtos. Embora os produtores nacionais de cobre, que competem com fornecedores estrangeiros, possam se beneficiar, os compradores americanos do metal alvo das tarifas enfrentarão custos mais altos.

Alguns dos maiores mineradores de cobre do país se reuniram na quinta-feira, em Washington, para discutir como apresentar à administração propostas para fortalecer a indústria doméstica sem impor tarifas punitivas que prejudiquem a produção.

Madeira

A investigação do governo sobre a madeira está seguindo um caminho separado das tarifas já existentes sobre o material importado do Canadá, que é, de longe, a principal fonte de madeira importada pelos EUA.

A investigação deve ser concluída até o fim do verão no hemisfério norte, afirmou o advogado comercial Luke Meisner durante um painel na quarta-feira.

Mais de uma dúzia de parlamentares pressionaram o Departamento de Comércio a implementar tarifas de pelo menos 60% sobre produtos de madeira importados, como armários e gabinetes de banheiro. Alguns pedem que as tarifas sobre armários cheguem a 100%.

Republicanos do Alabama, Carolina do Norte e Pensilvânia enviaram cartas ao governo dizendo que os fabricantes de seus estados estão sendo ameaçados pelas importações estrangeiras baratas. O senador Tommy Tuberville afirmou esperar que o governo atenda a essas solicitações.

Minerais críticos

A investigação sobre minerais críticos tem sido complexa, segundo fontes familiarizadas com o processo. O governo adotou diversas medidas para acelerar a extração e o processamento doméstico desses minerais, com o objetivo de reduzir a dependência dos EUA em relação à China.

Mas, no curto prazo, há pouca indústria nacional a ser protegida por tarifas. Apenas uma empresa sediada nos EUA opera uma mina e instalação de processamento de terras raras. O país ainda depende fortemente de importações, e tarifas podem causar escassez de oferta.

Aviação comercial

A União Europeia está entre os blocos econômicos que negociam com o governo americano isenções de eventuais tarifas sobre aeronaves comerciais e motores a jato. O Departamento de Comércio iniciou a investigação em maio, e ela ainda está em andamento.

Outros

Na segunda-feira, o Departamento de Comércio iniciou investigações sobre drones e silício policristalino, material essencial para painéis solares, abrindo caminho para tarifas — embora provavelmente em uma data posterior.

O departamento também iniciou, em abril, uma investigação sobre caminhões médios e pesados usados em transporte de cargas, que ainda está em andamento.