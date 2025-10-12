Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Alckmin diz que Lula pediu a Trump suspensão do tarifaço de 40% enquanto Brasil e EUA negociam

O vice-presidente afirmou que Trump demonstrou disposição ao diálogo e que a escolha de Marco Rubio não deve prejudicar o entendimento entre os países

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 17h11.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou neste domingo que está otimista com a possibilidade de os Estados Unidos suspenderam a tarifa de 40% imposta aos produtos brasileiros. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu diretamente a Donald Trump que o aumento seja suspenso enquanto as negociações bilaterais continuam.

— O pedido do presidente Lula para o presidente Trump foi que enquanto negocia, suspender os 40. Esse foi o pleito, enquanto negocia, suspende os 40. E aí a gente passa um ganha-ganha, tem muita possibilidade de parceria entre Brasil e Estados Unidos — disse Alckmin após participar de missa em Aparecida (SP).

O vice-presidente destacou que alguns setores já começaram a sentir alívio, como é o caso da celulose e do ferro-níquel.

— Celulose, ferro-níquel, já é 0%. Isso dá 4% da exportação brasileira. Semana passada, madeira encerrada e macia dava em 50%, veio para 10%. Armário, sofá, móveis, estava em 50 veio para 25. O que nós precisamos é avançar mais depressa — afirmou.

Existe a expectativa de que Lula e Trump se encontrem pessoalmente no fim do mês, na Malásia, para discutir o tema, após um contato preliminar durante a Assembleia-Geral da ONU.

Indicação de Rubio

Alckmin disse ainda não acreditar que a nomeação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, como interlocutor do lado americano não deve atrapalhar as negociações.

— A orientação do presidente Trump foi muito clara: ‘nós queremos fazer um diálogo e entendimento’, e o Brasil sempre defendeu isso — afirmou.

A escolha de Rubio gerou preocupação no governo brasileiro, já que o secretário tem histórico de críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e aproximação com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Mesmo assim, Alckmin avaliou que o diálogo deve prevalecer.

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaDonald Trump

Mais de Mundo

Após aumentar tarifas sobre a China, Trump diz que Xi Jinping 'teve momento ruim'

“Maduro está com os dias contados”, diz oposicionista ganhadora do Nobel da Paz

Polícia do Hamas e grupos armados locais trocam tiros na Cidade de Gaza

Às vésperas de liberação de reféns, Netanyahu diz que campanha militar não acabou

Mais na Exame

Casual

Diane Keaton teve 'piora súbita' recente, diz revista; Woody Allen estaria 'devastado'

Mundo

Após aumentar tarifas sobre a China, Trump diz que Xi Jinping 'teve momento ruim'

Política

Lula chega a Roma para agenda com Papa Leão XIV e evento contra a fome

Esporte

Coco Gauff bate Jessica Pegula e é campeã do WTA 1000 de Wuhan