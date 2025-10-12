Alckmin diz que Lula pediu a Trump suspensão do tarifaço de 40% enquanto Brasil e EUA negociam

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou neste domingo que está otimista com a possibilidade de os Estados Unidos suspenderam a tarifa de 40% imposta aos produtos brasileiros. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu diretamente a Donald Trump que o aumento seja suspenso enquanto as negociações bilaterais continuam.

— O pedido do presidente Lula para o presidente Trump foi que enquanto negocia, suspender os 40. Esse foi o pleito, enquanto negocia, suspende os 40. E aí a gente passa um ganha-ganha, tem muita possibilidade de parceria entre Brasil e Estados Unidos — disse Alckmin após participar de missa em Aparecida (SP).

O vice-presidente destacou que alguns setores já começaram a sentir alívio, como é o caso da celulose e do ferro-níquel.

— Celulose, ferro-níquel, já é 0%. Isso dá 4% da exportação brasileira. Semana passada, madeira encerrada e macia dava em 50%, veio para 10%. Armário, sofá, móveis, estava em 50 veio para 25. O que nós precisamos é avançar mais depressa — afirmou.

Existe a expectativa de que Lula e Trump se encontrem pessoalmente no fim do mês, na Malásia, para discutir o tema, após um contato preliminar durante a Assembleia-Geral da ONU.

Indicação de Rubio

Alckmin disse ainda não acreditar que a nomeação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, como interlocutor do lado americano não deve atrapalhar as negociações.

— A orientação do presidente Trump foi muito clara: ‘nós queremos fazer um diálogo e entendimento’, e o Brasil sempre defendeu isso — afirmou.

A escolha de Rubio gerou preocupação no governo brasileiro, já que o secretário tem histórico de críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e aproximação com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Mesmo assim, Alckmin avaliou que o diálogo deve prevalecer.