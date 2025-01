Air fryer e vestido da Zara mais baratos? Milei elimina tarifas e abre Argentina para importações

O governo de Javier Milei tem ampliado a abertura da economia da Argentina, como parte de uma estratégia para conter a inflação. A medida inclui a redução de tarifas para derrubar os altos preços de muitos produtos importados, de fritadeiras a eletrônicos.

Segundo informações do Financial Times, argentinos estão fazendo mais pedidos em plataformas de compras online estrangeiras, como a Amazon, e os supermercados estão começando a estocar suas prateleiras com sabão em pó Tide e atum enlatado equatoriano. Enquanto isso, o presidente argentino derruba uma série de impostos e regulamentações que tornaram muitos produtos importados quase inacessíveis.

Uma air fryer Black & Decker é vendida por US$ 100 nos Estados Unidos, enquanto que na Argentina o produto é vendido por US$ 289, de acordo com listagens em varejistas online. Outro exemplo é um vestido da Zara que custa US$ 25 nos EUA, mas é vendido por US$ 67 em território argentino. Já um iPhone 15 está à venda por US$ 799 nos EUA, no entanto custa US$ 2.800 na Argentina.

Os argentinos também reclamam que eletrônicos, roupas e outros bens produzidos internamente também são superfaturados.

Com o objetivo de reduzir os preços ao consumidor e acelerar o declínio da inflação anual de três dígitos da Argentina, Milei cortou tarifas sobre dezenas de produtos, de cremes para acne a urnas funerárias. O governo eliminou a burocracia na agência alfandegária do país, incluindo uma regra que exigia que representantes de fabricantes locais dessem aprovação para algumas importações de seus rivais estrangeiros.

A administração de Milei também triplicou o valor anual em produtos que os cidadãos podem pedir do exterior para uso pessoal para US$ 3.000, isentando os primeiros US$ 400 de tarifas. A Amazon começou a oferecer frete grátis de alguns produtos de sua loja nos EUA para a Argentina em novembro.

Em 22 de dezembro, o governo parou de cobrar um imposto geral de 7,5% sobre

todos os produtos importados e um imposto de 30% sobre as compras de cartão no exterior dos argentinos.

Rumo oposto ao dos EUA

As mudanças colocaram a Argentina no curso oposto de grande parte do resto do mundo. Nos últimos anos, os países europeus e os Estados Unidos ergueram novas barreiras comerciais para proteger as indústrias nacionais de importações baratas da China e de outros países.

Muitas empresas argentinas alertam que um aumento nas importações pode devastar

o setor industrial, que emprega quase um quinto dos trabalhadores e já foi duramente atingido pela

crise econômica do país. A atividade manufatureira caiu 12,7% nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023.

As reformas de Milei buscam liberalizar a economia. Governos do movimento peronista de esquerda, aliado a sindicatos, implementaram tarifas e subsídios para dar impulso à indústria nacional, enquanto governos de direita nas décadas de 1970 e 1990 descartaram restrições, causando ondas de fechamentos industriais.

Milei já manifestou seu desejo dar mais espaço ai mercado para reorientar a economia da Argentina, com foco em setores onde o país tem uma vantagem competitiva: agricultura, mineração, energia e tecnologia, que juntos empregam apenas 12% dos argentinos.

No início de 2024, o governo Milei implementou medidas para resolver essas questões, reduzindo os longos tempos de espera para pagamentos e lançando um título em dólar destinado a ajudar as empresas a quitar dívidas acumuladas com fornecedores.