Air Europa retoma voos para a Venezuela após fim de restrições aéreas

As companhias aéreas espanholas estão prestes a retomar as operações com a Venezuela depois de meses de suspensão.

A Air Europa será a primeira a voltar, com voos previstos já para esta terça-feira. Na sequência, a Plus Ultra retoma as conexões no início de março, enquanto a Iberia planeja reativar a rota em abril.

A interrupção dos voos teve início no final de novembro de 2025, quando a Agência Estatal de Segurança Aérea da Espanha (AESA) recomendou que as empresas evitassem voar para o país sul-americano.

A orientação foi motivada por um alerta da Federal Aviation Administration (FAA) dos Estados Unidos, que aconselhava a não cruzar o espaço aéreo venezuelano e o sul do Caribe por questões de segurança.

Retomada de voos entre Europa e Venezuela

Diante da recomendação, as três empresas suspenderam temporariamente as operações, priorizando a proteção de passageiros e tripulações. A decisão foi tomada em conformidade com as orientações da AESA e da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AEASA), além da posterior revogação das licenças de operação por parte das autoridades venezuelanas.

Agora, com o cenário alterado, o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil da Venezuela informou que todas as restrições às companhias espanholas foram eliminadas, liberando a retomada gradual das operações.

Calendário da retomada

A Air Europa dará o primeiro passo ainda em fevereiro, com três voos semanais na rota Madrid-Caracas. Em março, a frequência sobe para quatro conexões semanais durante as primeiras três semanas e, ao final do mês, chega a cinco voos por semana.

A Plus Ultra volta a operar a partir de 3 de março, com duas frequências semanais (terças e quintas-feiras). No dia 28 do mesmo mês, a companhia amplia a oferta com uma terceira conexão entre as capitais e retoma também o voo semanal entre Tenerife e Caracas.

A empresa classificou a retomada como “um passo essencial para restabelecer a normalidade operacional” e informou que já trabalha na reprogramação dos voos e na abertura de vendas para março.

Já a Iberia projeta o retorno para o início de abril. Em seu site, já é possível encontrar voos disponíveis a partir de 7 de abril, com três frequências semanais: terças, quintas e sextas-feiras.

Rotas reativadas para Caracas

Além das espanholas, outras companhias também reativam rotas com a Venezuela. A venezuelana Laser retomou seus voos entre Caracas, Madri e Barcelona neste fim de semana. Já a Estelar, também do país sul-americano, volta a operar em 3 de abril.

No cenário europeu, a portuguesa TAP reprogramou seu retorno para 4 de abril, enquanto a Turkish Airlines antecipa a reativação para 3 de março, ampliando gradativamente a oferta de conexões com o país.