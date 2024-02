Agricultores fazem 'tratoraço de Bruxelas' nesta quinta-feira

Quase mil tratores bloqueavam avenidas de Bruxelas, na Bélgica, na manhã desta quinta-feira (1º) com protestos de agricultores europeus, durante reunião da Cúpula da União Europeia na cidade.

As manifestações dos produtores agrícolas, que começaram na França e se espalharam para outros países do bloco, como Alemanha, Polônia, Romênia e Itália, são contra as regulações ambientais para o setor, com o chamado Acordo Verde europeu. Eles também reclamam do impacto das importações baratas ucranianas, que tem abaixado o preço de seus produtos.

Os chefes de Estado e de Governo dos 27 países da União Europeia estão reunidos em Bruxelas para tentar ampliar a ajuda financeira à Ucrânia como pauta oficial.

"É importante que os ouçamos", afirmou o Primeiro-Ministro Belga Alexander De Croo. "Eles enfrentam desafios gigantescos", desde se adaptar às mudanças climáticas até combater a poluição, declarou.A Bélgica ocupa a presidência rotativa da União Europeia, e De Croo afirmou que abordaria a questão durante a cúpula como uma adição.

No início da semana, o presidente francês Emmanuel Macron também afirmou que quer adicionar as negociações do acordo comercial do bloco com o Mercosul à pauta do encontro em Bruxelas. Durante a COP28 em dezembro, Macron já havia se manifestado contra o acordo e o chamado de "incoerente".