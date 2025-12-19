Mundo

Agressor armado com faca mata três pessoas em Taiwan e morre durante perseguição policial

Suposto agressor tinha antecedentes criminais e mandados de prisão pendentes

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 16h12.

Três pessoas foram mortas e cinco ficaram feridas quando um agressor armado com uma faca passou a atacar pessoas indiscriminadamente no centro de Taipé, em Taiwan, nesta sexta-feira, 19, antes de morrer durante uma perseguição policial após cair de um prédio, disse o primeiro-ministro.

O homem soltou bombas de fumaça na principal estação de trem de Taipé e, em seguida, correu para uma estação de metrô próxima, em um distrito comercial movimentado, atacando as pessoas no caminho, segundo o primeiro-ministro Cho Jung-tai.

O suposto agressor tinha antecedentes criminais e mandados de prisão pendentes e sua casa foi revistada, disse Cho aos repórteres. Crimes violentos são muito raros em Taiwan.

"Investigaremos seus antecedentes e relacionamentos associados para entender seus motivos e determinar se há outros fatores relacionados", acrescentou, identificando o homem apenas pelo seu sobrenome, Chang.

Além das granadas de fumaça, ele provavelmente possuía itens como coquetéis molotov que pareciam ter queimado no local e também estava usando o que parecia ser um colete à prova de balas e uma máscara, disse Cho.

"Parece que ele deliberadamente jogou bombas de fumaça e empunhou uma faca longa para realizar ataques indiscriminados ao público."

