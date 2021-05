Agência de energia recomenda que governos estoquem metais para baterias

Os governos ocidentais devem considerar o armazenamento de metais essenciais para baterias, como cobalto e lítio, disse a Agência Internacional de Energia, em um alerta sobre os riscos geopolíticos que acompanham a transição para a energia verde.

Esse apelo vem no momento em que autoridades temem que a transição para eliminar a queima de combustíveis fósseis rumo a uma economia mais verde exponha o mundo a novas ameaças. Ao contrário do petróleo, uma commodity relativamente onipresente, a produção e o processamento de minerais como lítio, cobalto e alguns elementos de terras raras são altamente concentrados, pois os três maiores produtores respondem por mais de 75% do fornecimento global.

Os programas de estocagem podem fornecer uma proteção valiosa à medida que as principais nações industrializadas procuram desenvolver suprimentos confiáveis de metais e minerais que desempenharão um papel crítico em um mundo descarbonizado, disse a agência em relatório na quarta-feira.

“Cumprir nossas metas de mudança climática irá turbinar a demanda por recursos minerais”, disse por telefone Fatih Birol, diretor-geral da AIE. “O armazenamento estratégico voluntário pode, em alguns casos, ajudar os países a enfrentarem problemas de fornecimento de curto prazo.”

