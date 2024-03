Agência americana aprova medicamento antiobesidade da Novo Nordisk para reduzir riscos cardíacos

"Esta população de pacientes tem um risco mais alto de morte cardiovascular, ataques do coração e acidente vascular cerebral", disse, em comunicado, John Sharretts, diretor da divisão de diabetes, obesidade e desordens lipídicas da FDA.

O medicamento Wegovy, produzido pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk , foi aprovado "para reduzir o risco de morte cardiovascular, ataques do coração e acidente vascular cerebral em adultos com doença cardiovascular, obesidade e sobrepeso", disse a FDA em comunicado.

A agência reguladora de medicamentos e alimentos dos Estados Unidos, FDA, deu luz verde para que um popular medicamento contra a obesidade seja usado, pela primeira vez, para prevenir doenças cardíacas graves, uma decisão que busca ampliar as coberturas dos planos de saúde.

"Dar uma opção de tratamento que está comprovada para a redução do risco cardiovascular é um avanço maior para a saúde pública", acrescentou.

A aprovação esteve baseada em um estudo clínico realizado em vários países que envolveu 17.500 pacientes. Metade recebeu o medicamento e a outra metade, um placebo.

Ambos os grupos receberam cuidados médicos padronizados para o manejo da pressão sanguínea e do colesterol e ambos tiveram assessoria sobre um estilo de vida saudável, com dieta e exercício. No grupo que recebeu Wegovy a possibilidade de um acidente cardiovascular de importância foi 20% menor.

O Wegovy foi aprovado em 2021 para o tratamento da obesidade, mas muitos planos não o incluíam. A organização de defesa dos pacientes Obesity Action Coalition disse esperar que, agora, com a aprovação de seu uso mais amplo, a situação mude.

A recente popularidade de drogas, entre elas Wegovy e Ozempic, que imitam um hormônio intestinal que reduz o apetite, aumentou os lucros das farmacêuticas que as produzem.

De fato, a Novo Nordisk, fabricante de Wegovy e Ozempic, foi tão lucrativa que ajudou a manter a economia dinamarquesa à tona, de acordo com o banco Danske Bank.