Aeroporto de Lisboa tem atrasos de mais de uma hora após implementação de novo sistema de fronteiras

Entrada em operação do Entry/Exit System (EES) para cidadãos de fora da UE provoca filas e sobrecarga da Polícia de Segurança Pública

Aeroporto: novo sistema causa filas em Portugal (Juan Ignacio Roncoroni/EFE)

Agência o Globo
Agência de notícias

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 13h54.

O aeroporto de Lisboa registrou longas filas e atrasos superiores a 90 minutos para passageiros vindos de países fora da União Europeia (UE), nesta semana. A Polícia de Segurança Pública (PSP), responsável pelo controle de fronteiras, classificou o dia como “crítico”, segundo a agência portuguesa Lusa.

O congestionamento ocorreu devido à entrada em operação do Entry/Exit System (EES), novo sistema europeu de controle de fronteiras que substitui o antigo método de carimbar passaportes manualmente. O EES começou a funcionar em Portugal e nos demais países do espaço Schengen no domingo anterior.

Como o sistema funciona?

O sistema digital automatizado registra eletronicamente entradas e saídas de viajantes extracomunitários, incluindo data, hora e posto de fronteira, eliminando o carimbo físico no passaporte. A medida afeta todos os cidadãos que entram em Portugal ou em outros países Schengen por até 90 dias dentro de um período de 180 dias, mesmo aqueles que não precisam de visto.

Além do registro detalhado, o EES permite compartilhar informações em tempo real com outros países Schengen e se conecta a bases de dados de segurança europeias, com o objetivo de identificar irregularidades e estadias superiores ao período permitido.

Segundo a PSP, a implementação do sistema aumentou o tempo de processamento dos passageiros, já que cada viajante agora passa por uma verificação eletrônica detalhada. A novidade provocou filas longas e gerou transtornos tanto na entrada quanto na saída do país.

