Aeroporto de Lisboa tem atrasos de mais de uma hora após implementação de novo sistema de fronteiras

O aeroporto de Lisboa registrou longas filas e atrasos superiores a 90 minutos para passageiros vindos de países fora da União Europeia (UE), nesta semana. A Polícia de Segurança Pública (PSP), responsável pelo controle de fronteiras, classificou o dia como “ crítico ”, segundo a agência portuguesa Lusa.

O congestionamento ocorreu devido à entrada em operação do Entry/Exit System (EES), novo sistema europeu de controle de fronteiras que substitui o antigo método de carimbar passaportes manualmente. O EES começou a funcionar em Portugal e nos demais países do espaço Schengen no domingo anterior. Como o sistema funciona?

O sistema digital automatizado registra eletronicamente entradas e saídas de viajantes extracomunitários, incluindo data, hora e posto de fronteira, eliminando o carimbo físico no passaporte. A medida afeta todos os cidadãos que entram em Portugal ou em outros países Schengen por até 90 dias dentro de um período de 180 dias, mesmo aqueles que não precisam de visto.

Além do registro detalhado, o EES permite compartilhar informações em tempo real com outros países Schengen e se conecta a bases de dados de segurança europeias, com o objetivo de identificar irregularidades e estadias superiores ao período permitido.