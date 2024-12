Aeroporto de Damasco retomará atividades a partir desta quarta-feira

O aeroporto internacional de Damasco voltará a funcionar na próxima quarta-feira, 18, depois de ter ficado paralisado na última semana após a queda do regime do ditador Bashar al-Assad.

A informação foi divulgada pela televisão síria controlada pelo novo governo de transição, que citou "fontes especiais", que não foram identificadas.

De acordo com o canal, em uma primeira fase, os voos domésticos serão realizados como um experimento para garantir que o aeroporto possa retomar as operações completas.

Separadamente, o canal informou que o porto mediterrâneo de Tartus retomará suas operações na segunda-feira. A província de Tartus era um dos antigos redutos do regime de Bashar al-Assad, fazendo fronteira com o Líbano ao sul e com Latakia ao norte.

Nos últimos dias, as novas autoridades sírias nomearam um novo primeiro-ministro, Mohamed al-Bashir, e tentam voltar à normalidade o mais rápido possível após a derrubada de al-Assad há uma semana.

O antigo regime caiu após uma ofensiva de 12 dias lançada por uma coalizão liderada pelo grupo islâmico Organização para a Libertação do Levante e outras facções apoiadas pela Turquia.

Neste domingo, escolas, universidades e instituições públicas e privadas reabriram após terem sido fechadas na semana passada.