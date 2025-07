Aerolíneas faz promoção para brasileiros, enquanto a Argentina tenta atrair turistas

A Aerolíneas Argentinas anunciou nesta quarta-feira um pacote de promoções para atrair turistas brasileiros, com valor de passagens de ida e volta que partem de US$ 150, incluindo bagagem despachada. O anúncio faz parte de uma série de ações do governo de Javier Milei para tentar conter a queda no turismo no país, agravada pelo êxodo de viajantes brasileiros.

O discurso de autoridades é de que a Argentina não é cara, mas “valiosa”, e que pode oferecer também experiências de alto padrão. Apesar das promoções, o país indica que quer reposicionar sua imagem para atrair um perfil de turista disposto a gastar mais. A estratégia envolve ações de comunicação para mudar a percepção da Argentina somente como um destino que vale a pena pelo preço.

Os voos promocionais das Aerolíneas Argentinas valem para compras durante o mês de julho e para embarques entre 1º de agosto e 20 de novembro, com retorno até 30 de novembro. Os trechos que partem de Porto Alegre e Curitiba para Buenos Aires, por exemplo, saem por US$ 150 ida e volta. De São Paulo, o valor é US$ 160; de Salvador, US$ 280; e do Rio de Janeiro, US$ 200. Os bilhetes podem ser parcelados em até 12 vezes.

A campanha também dá a possibilidade do turista que vai para Buenos Aires incluir um segundo destino na Argentina por até US$ 100 extra. O passageiro pode, por exemplo, voar de São Paulo a Córdoba com escala em Buenos Aires por US$ 210 no total.

O turismo “oportunista” e a mudança de foco

O objetivo da Aerolíneas é promover novos pacotes de descontos nos próximos meses, incluindo na temporada de verão. Apesar do governo argentino não subsidiar os preços, as agências de promoção de turismo do governo vão fazer ações para ajudar a comunicar promoções da companhia aérea, em uma parceria.

Principal destino internacional de brasileiros, a Argentina tem visto o fluxo de turistas reduzir há mais de um ano, como um dos reflexos da política econômica de Javier Milei que elevou o valor do peso em relação ao real, o que elevou os preços no país. Em maio, o volume de visitantes estrangeiros caiu 10,1% em relação ao ano passado. No primeiro quadrimestre deste ano, 3,3 milhões de estrangeiros visitaram o país, uma queda de 25% em relação a 2024, segundo dados do Indec, o instituto de estatísticas do país.

Apesar da promoção com voos baratos, autoridades argentinas adotam o discurso de que o país quer inaugurar uma nova fase para o turismo, buscando viajantes mais exigentes e não só em busca de pechinchas. O secretário de Turismo, Esporte e Meio Ambiente da Argentina, Daniel Scioli, chegou a citar o exemplo de brasileiros que iam ao país para comprar vinhos com descontos:

— Víamos nas fronteiras pessoas cruzando para o lado argentino, comprando seis garrafas de vinho e voltando para revender no Brasil. Esse turismo oportunista e especulativo não está mais acontecendo — afirmou o secretário de Turismo ao O Globo.

Argentina busca turistas mais exigentes

Ele menciona a agenda de desregulamentação de Milei como parte das ações para tornar o setor mais competitivo de forma orgânica, sem subsídios diretos. O secretário, que já foi embaixador no Brasil, participou em São Paulo de evento com jornalistas, influenciadores e empresas que vendem pacotes turísticos para a Argentina para mostrar as atratividades do país.

— Não estamos apenas esperando que nos visitem, viemos aqui para convidar, motivar, inspirar vocês a viverem uma experiência maravilhosa — afirmou Scioli, ao abrir o evento.

Sobre os custos elevados para alimentação, hospedagem e compras, o que afastou o brasileiro do país, o secretário diz que espera do setor privado “preços amigáveis, razoáveis e justos”. Mas reforça que o principal objetivo do governo é mostrar para o Brasil que há um “salto de qualidade” no turismo local.

Futuro do turismo argentino

Ele cita que a meta é atrair mais de 10 milhões de turistas para a Argentina, o que vai envolver a promoção de eventos e ações de comunicação para demonstrar a atratividade do destino e tentar fisgar quem pode pagar por preços mais altos. Para a temporada de inverno, os destinos mais procurados costumam ser Ushuaia, Mendoza e Bariloche.

— A Argentina sempre foi considerada um destino barato, mas agora buscamos quem venha não pelo preço, e sim pela gastronomia, pelos vinhos, pelas paisagens e pela infraestrutura. Queremos um turista que aprecie o valor da experiência — afirmou Ana García Allievi, secretária executiva do Instituto Nacional de Promoção Turística (Inprotur).

O secretário de Milei evita dizer que quer o turista mais rico, mas fala que o país pode ser atrativo para um perfil “mais exigente”. Segundo ele, os Estados Unidos se tornaram, pela primeira vez, o país que mais envia turistas para a cidade de Buenos Aires, o que seria um indicador importante, porque o “turista americano exige muito”. A previsão do país é inaugurar 60 novos hotéis ainda em 2025 e aumentar o número de agências parceiras que oferecem rotas.