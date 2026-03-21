Advogada brasileira morre afogada no México; é a 2ª morte por correnteza na região em março

Caso ocorreu em Santa María Colotepec, área sob aviso de mar agitado e ondas intensas.
Redação Exame
Publicado em 21 de março de 2026 às 15h57.
Gabriela Cardozo, advogada brasileira de 31 anos, morreu após se afogar em uma praia do estado de Oaxaca, no México, durante viagem com amigos. O caso ocorreu na quarta-feira, 18, na praia Rosedal, no município de Santa María Colotepec, região próxima a Puerto Escondido.
Segundo informações divulgadas por veículos locais, a brasileira entrou no mar e foi arrastada por uma corrente de retorno. A principal hipótese é que o afogamento tenha sido provocado pelas fortes correntes marítimas registradas na costa nos últimos dias.
De acordo com o site mexicano Meganoticias, guarda-vidas conseguiram chegar ao local, mas a vítima já não apresentava sinais vitais no momento do resgate.
O jornal El Imparcial de Oaxaca informou que houve atuação da Polícia Municipal de Colotepec, de paramédicos da Proteção Civil e da Vicefiscalía Regional de la Costa na ocorrência. A identidade da vítima não foi divulgada oficialmente pelas autoridades mexicanas.
Dias antes do afogamento, o governo de Oaxaca publicou um comunicado alertando para condições perigosas no litoral do estado. A Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos recomendou que moradores e turistas evitassem entrar no mar devido ao fenômeno conhecido como “mar de fondo”.
O alerta mencionava mar agitado, ondas elevadas e fortes correntes marítimas ao longo da costa, cenário comum neste período do ano no México e que pode aumentar o risco de afogamentos.
Natural do Espírito Santo, a advogada morava em Nova York, nos Estados Unidos, onde estudava na Universidade de Columbia. Ela viajava ao México durante o recesso acadêmico de primavera em instituições norte-americanas.
Familiares iniciaram os trâmites para a repatriação do corpo.
O afogamento ocorre poucos dias após outro caso semelhante no México. Em 16 de março, um turista norte-americano de 29 anos morreu na praia de Zicatela, em Puerto Escondido, também após ser atingido por fortes ondas no início da temporada de mar agitado.
As autoridades locais reforçam a orientação para que visitantes respeitem sinalizações e alertas oficiais, especialmente em períodos de ressaca e correntes intensas no litoral mexicano.