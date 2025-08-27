Acuerdo EFTA-Mercosur se firmará en septiembre, dice secretaria de Comercio de Noruega

Oslo, Noruega* El acuerdo entre Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)—compuesta por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein—se firmará en Brasil el 16 de septiembre. Esta información fue proporcionada a EXAME por Ragnhild Sjoner Syrstad, secretaria de Comercio en el Ministerio de Comercio, Industria y Pesca de Noruega.

"Lo considero un acuerdo muy importante, y en estos tiempos turbulentos, también lo considero una victoria para globalizar el comercio, tener un comercio basado en reglas y ver que los países pueden unirse para impulsar el comercio y la inversión. El acuerdo se firmará el próximo 16 de septiembre", dijo Syrstad en una entrevista exclusiva este miércoles, 27.

"Estamos muy emocionados de haber llegado a un acuerdo y felices de ver el comercio y las inversiones para las empresas noruegas impulsadas. Aunque aún depende de la aprobación del Parlamento, creemos que esto sucederá pronto. Muchas empresas ya están celebrando", afirmó la secretaria.

En julio, Mercosur y EFTA anunciaron la conclusión de las negociaciones para la firma del acuerdo. Con esto, se creará una relación de libre comercio que abarcará a casi 300 millones de personas y un Producto Interno Bruto (PIB) combinado de más de 4,3 billones de dólares.

Para los productos brasileños, el acceso libre de comercio a los mercados de EFTA incluirá casi el 99% del valor exportado, abarcando los sectores agrícola e industrial. En 2024, Brasil exportó 3.100 millones de dólares e importó 4.100 millones de dólares en bienes de EFTA.

Con esta medida, EFTA eliminará el 100% de las tarifas de importación en los sectores industrial y pesquero tan pronto como el acuerdo entre en vigor.

Las estimaciones del gobierno brasileño apuntan a un impacto positivo sobre el PIB de Brasil de 2.690 millones de reales y un aumento de 660 millones de reales en inversión hasta el año 2044.

Después de la firma del acuerdo en septiembre, deberá ser ratificado por todos los países que componen EFTA. Según la secretaria, se espera que el acuerdo entre en vigor a finales de 2026.

"Presentaremos el acuerdo al parlamento después de la firma, para que pueda entrar en vigor hasta finales de 2026, dependiendo de la ratificación. Esperamos que el parlamento lo apruebe aún en el primer semestre de 2026", dijo Syrstad.

En los cálculos de Brasil, también se estima un impacto de 2.570 millones de reales sobre las importaciones y de 3.340 millones de reales sobre las exportaciones, lo que resultará en un saldo estimado de 770 millones de reales para el país con el acuerdo.

Acuerdo EFTA-Mercosur

Las negociaciones para el acuerdo fueron precedidas por un diálogo iniciado en marzo de 2015. Las negociaciones formales comenzaron en junio de 2017 en Buenos Aires.

En total, se llevaron a cabo 14 rondas de negociaciones. A principios de 2025, Mercosur y los países de EFTA intensificaron las discusiones para ajustar el acuerdo a los avances recientes.

Según Kjetil Elsebutangen, director de negocios y promoción para la transición verde de Noruega y futuro embajador del país en Brasil, el acuerdo abrirá nuevas oportunidades para ambos lados.

Él destaca que Brasil es el socio más importante de Noruega en América Latina, con alrededor de 300 empresas noruegas en el país, además de ser el mercado más relevante fuera de la Unión Europea.

"Para Noruega, es de fundamental importancia garantizar un orden mundial basado en reglas, en el multilateralismo y en el respeto al Estado de Derecho. Por eso, cuando tenemos la oportunidad de firmar acuerdos como este, lo apoyamos plenamente", afirma.

El acuerdo abarca temas como el comercio de productos y servicios, inversiones, protección de la propiedad intelectual, compras gubernamentales, competencia, reglas de origen de los productos, medidas de defensa comercial, cuestiones sanitarias y fitosanitarias, barreras técnicas al comercio, además de un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible.

*El reportero viajó por invitación de Innovation Norway y Yara Fertilizantes.

Este reportaje fue traducido con inteligencia artificial. En caso de dudas o correcciones, escriba a rafael.balago (at) exame.com.