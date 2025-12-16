Acordo UE-Mercosul: os 10 produtos que o Brasil mais vende para a Europa

O acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, que poderá ser assinado esta semana, facilitará a circulação de produtos entre Brasil e Europa. Juntos, os blocos representam cerca de 718 milhões de pessoas e economias que somam aproximadamente US$ 22 trilhões.

O acordo eliminará as tarifas de importação para mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos. Para os demais, serão estabelecidas cotas de importação com isenção ou redução tarifárias. A implementação das preferências tarifárias será gradual, com prazos de até 15 anos, dependendo do produto.

Se aprovado, o acordo pode gerar um crescimento de 2% na produção do agro brasileiro, o que representa um aumento de US$ 11 bilhões anuais, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Caso o acordo seja aprovado pelas entidades europeias nesta semana, ele será assinado no sábado, 20, durante a reunião de cúpula do Mercosul. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deverá viajar para Foz do Iguaçu, onde será realizado o encontro.

A expectativa é de que esse tratado permita ao Brasil ampliar suas exportações agrícolas para a Europa, com destaque para setores como carnes e óleos vegetais. Ao mesmo tempo, a Europa poderá vender mais produtos, como vinhos, azeites e automóveis. Cada produto terá uma redução de tarifa diferente, aplicada em uma escala de tempo específica.

Atualmente os produtos mais vendidos do Brasil para a Europa são petróleo bruto, café e itens relacionados à soja. Do outro lado, o país compra mais vacinas, medicamentos e autopeças. Veja as listas completas abaixo.

Os produtos mais vendidos do Brasil para a Europa

Dados compilados na plataforma Comex Stats, referentes ao ano de 2024.

Descrição Valor (em US$ bi) Participação Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 11,15 23,09% Café 5,58 11,56% Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja 4,17 8,65% Soja 2,92 6,04% Minérios de cobre e seus concentrados 2,75 5,69% Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato 2,42 5,01% Sumos (sucos) de frutas ou de produtos hortícolas 1,86 3,84% Minérios de ferro e seus concentrados 1,42 2,95% Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, não brutos 1,25 2,59% Ferro-ligas 0,90 1,86%

Os 10 produtos que a Europa mais vende ao Brasil

Dados compilados na plataforma Comex Stats, referentes ao ano de 2024.