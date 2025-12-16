Mundo

Acordo UE-Mercosul: os 10 produtos que o Brasil mais vende para a Europa

Tratado entre os dois blocos deve ser assinado esta semana, se for aprovado pelo Parlamento Europeu

Membros do Parlamento Europeu, durante votação em Estrasburgo, na França, nesta terça-feira, 16 de dezembro (Frederick Florin/AFP)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11h05.

O acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, que poderá ser assinado esta semana, facilitará a circulação de produtos entre Brasil e Europa. Juntos, os blocos representam cerca de 718 milhões de pessoas e economias que somam aproximadamente US$ 22 trilhões.

O acordo eliminará as tarifas de importação para mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos. Para os demais, serão estabelecidas cotas de importação com isenção ou redução tarifárias. A implementação das preferências tarifárias será gradual, com prazos de até 15 anos, dependendo do produto.

Se aprovado, o acordo pode gerar um crescimento de 2% na produção do agro brasileiro, o que representa um aumento de US$ 11 bilhões anuais, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Caso o acordo seja aprovado pelas entidades europeias nesta semana, ele será assinado no sábado, 20, durante a reunião de cúpula do Mercosul. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deverá viajar para Foz do Iguaçu, onde será realizado o encontro.

A expectativa é de que esse tratado permita ao Brasil ampliar suas exportações agrícolas para a Europa, com destaque para setores como carnes e óleos vegetais. Ao mesmo tempo, a Europa poderá vender mais produtos, como vinhos, azeites e automóveis. Cada produto terá uma redução de tarifa diferente, aplicada em uma escala de tempo específica.

Atualmente os produtos mais vendidos do Brasil para a Europa são petróleo bruto, café e itens relacionados à soja. Do outro lado, o país compra mais vacinas, medicamentos e autopeças. Veja as listas completas abaixo.

Os produtos mais vendidos do Brasil para a Europa

Dados compilados na plataforma Comex Stats, referentes ao ano de 2024.

DescriçãoValor (em US$ bi)Participação
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos11,1523,09%
Café5,5811,56%
Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja4,178,65%
Soja2,926,04%
Minérios de cobre e seus concentrados2,755,69%
Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato2,425,01%
Sumos (sucos) de frutas ou de produtos hortícolas1,863,84%
Minérios de ferro e seus concentrados1,422,95%
Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, não brutos1,252,59%
Ferro-ligas0,901,86%

Os 10 produtos que a Europa mais vende ao Brasil

Dados compilados na plataforma Comex Stats, referentes ao ano de 2024.

DescriçãoValor Valor (em US$ bi)Participação
Sangue, vacinas e produtos imunológicos3,144,94%
Medicamentos2,844,46%
Partes e acessórios dos veículos automóveis2,433,82%
Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, não brutos2,083,28%
Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás1,672,63%
Veículos e motores para transporte de pessoas1,412,21%
Compostos heterocíclicos de azoto (nitrogénio)1,382,17%
Componentes da transmissão (eixos, engrenagens, rolamentos...)1,372,16%
Inseticidas e reguladores de crescimento para plantas1,312,06%
Partes de motor1,041,63%
