Acordo UE-Mercosul: os 10 produtos que o Brasil mais vende para a Europa

Membros do Parlamento Europeu, durante votação em Estrasburgo, na França, nesta terça-feira, 16 de dezembro (Frederick Florin/AFP)
Redação Exame
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11h05.
O acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, que poderá ser assinado esta semana, facilitará a circulação de produtos entre Brasil e Europa. Juntos, os blocos representam cerca de 718 milhões de pessoas e economias que somam aproximadamente US$ 22 trilhões.
O acordo eliminará as tarifas de importação para mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos. Para os demais, serão estabelecidas cotas de importação com isenção ou redução tarifárias. A implementação das preferências tarifárias será gradual, com prazos de até 15 anos, dependendo do produto.
Se aprovado, o acordo pode gerar um crescimento de 2% na produção do agro brasileiro, o que representa um aumento de US$ 11 bilhões anuais, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Caso o acordo seja aprovado pelas entidades europeias nesta semana, ele será assinado no sábado, 20, durante a reunião de cúpula do Mercosul. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deverá viajar para Foz do Iguaçu, onde será realizado o encontro.
A expectativa é de que esse tratado permita ao Brasil ampliar suas exportações agrícolas para a Europa, com destaque para setores como carnes e óleos vegetais. Ao mesmo tempo, a Europa poderá vender mais produtos, como vinhos, azeites e automóveis. Cada produto terá uma redução de tarifa diferente, aplicada em uma escala de tempo específica.
Atualmente os produtos mais vendidos do Brasil para a Europa são petróleo bruto, café e itens relacionados à soja. Do outro lado, o país compra mais vacinas, medicamentos e autopeças. Veja as listas completas abaixo.
Dados compilados na plataforma Comex Stats, referentes ao ano de 2024.
|Descrição
|Valor (em US$ bi)
|Participação
|Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos
|11,15
|23,09%
|Café
|5,58
|11,56%
|Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja
|4,17
|8,65%
|Soja
|2,92
|6,04%
|Minérios de cobre e seus concentrados
|2,75
|5,69%
|Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato
|2,42
|5,01%
|Sumos (sucos) de frutas ou de produtos hortícolas
|1,86
|3,84%
|Minérios de ferro e seus concentrados
|1,42
|2,95%
|Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, não brutos
|1,25
|2,59%
|Ferro-ligas
|0,90
|1,86%
Dados compilados na plataforma Comex Stats, referentes ao ano de 2024.
|Descrição
|Valor Valor (em US$ bi)
|Participação
|Sangue, vacinas e produtos imunológicos
|3,14
|4,94%
|Medicamentos
|2,84
|4,46%
|Partes e acessórios dos veículos automóveis
|2,43
|3,82%
|Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, não brutos
|2,08
|3,28%
|Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás
|1,67
|2,63%
|Veículos e motores para transporte de pessoas
|1,41
|2,21%
|Compostos heterocíclicos de azoto (nitrogénio)
|1,38
|2,17%
|Componentes da transmissão (eixos, engrenagens, rolamentos...)
|1,37
|2,16%
|Inseticidas e reguladores de crescimento para plantas
|1,31
|2,06%
|Partes de motor
|1,04
|1,63%