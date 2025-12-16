Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Acordo UE-Mercosul: os 10 produtos que a Europa mais vende ao Brasil

Tratado entre os dois blocos deve ser assinado esta semana, se for aprovado pelo Parlamento Europeu

Membros do Parlamento Europeu, durante votação em Estrasburgo, na França, nesta terça-feira, 16 de dezembro (Frederick Florin/AFP)

Membros do Parlamento Europeu, durante votação em Estrasburgo, na França, nesta terça-feira, 16 de dezembro (Frederick Florin/AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11h15.

O acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, que poderá ser assinado esta semana, facilitará a circulação de produtos entre Brasil e Europa. Juntos, os blocos representam cerca de 718 milhões de pessoas e economias que somam aproximadamente US$ 22 trilhões.

Atualmente, os produtos mais vendidos da Europa para o Brasil são vacinas, medicamentos e autopeças. Veja as listas completas abaixo.

O acordo eliminará as tarifas de importação para mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos. Para os demais, serão estabelecidas cotas de importação com isenção ou redução tarifária. A implementação, no entanto, será gradual, com prazos de até 15 anos, dependendo do produto.

Se aprovado, o acordo pode gerar um crescimento de 2% na produção do agro brasileiro, o que representa um aumento de US$ 11 bilhões anuais, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Caso o acordo seja aprovado pelas entidades europeias nesta semana, ele será assinado no sábado, 20, durante a reunião de cúpula do Mercosul. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deverá viajar para Foz do Iguaçu, onde será realizado o encontro.

A expectativa é de que esse tratado permita ao Brasil ampliar suas exportações agrícolas para a Europa, com destaque para setores como carnes e óleos vegetais. Ao mesmo tempo, a Europa poderá vender mais produtos, como vinhos, azeites e automóveis. Cada produto terá uma redução de tarifa diferente, aplicada em uma escala temporal específica.

Os 10 produtos que a Europa mais vende ao Brasil

Dados compilados na plataforma Comex Stats, referentes ao ano de 2024.

DescriçãoValor Valor (em US$ bi)Participação
Sangue, vacinas e produtos imunológicos3,144,94%
Medicamentos2,844,46%
Partes e acessórios dos veículos automóveis2,433,82%
Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, não brutos2,083,28%
Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás1,672,63%
Veículos e motores para transporte de pessoas1,412,21%
Compostos heterocíclicos de azoto (nitrogénio)1,382,17%
Componentes da transmissão (eixos, engrenagens, rolamentos...)1,372,16%
Inseticidas e reguladores de crescimento para plantas1,312,06%
Partes de motor1,041,63%

Os produtos mais vendidos do Brasil para a Europa

Dados compilados na plataforma Comex Stats, referentes ao ano de 2024.

DescriçãoValor (em US$ bi)Participação
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos11,1523,09%
Café5,5811,56%
Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja4,178,65%
Soja2,926,04%
Minérios de cobre e seus concentrados2,755,69%
Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato2,425,01%
Sumos (sucos) de frutas ou de produtos hortícolas1,863,84%
Minérios de ferro e seus concentrados1,422,95%
Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, não brutos1,252,59%
Ferro-ligas0,901,86%
Acompanhe tudo sobre:Acordo UE-MercosulRemédiosComércio exterior

Mais de Mundo

Acordo UE-Mercosul: os 10 produtos que o Brasil mais vende para a Europa

Aprovação da salvaguarda não afeta acordo UE e Mercosul, diz analista

Maconha menos perigosa? Trump avalia reclassificação para estimular pesquisa

Acordo UE-Mercosul: Parlamento europeu aprova salvaguardas

Mais na Exame

Mundo

Acordo UE-Mercosul: os 10 produtos que o Brasil mais vende para a Europa

Pop

Iron Maiden: pré-venda de ingressos começa nesta terça; veja como comprar

Mercados

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta terça-feira, 16

Casual

Por que marcas nacionais estão investindo em roupas de esqui