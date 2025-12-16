Acordo UE-Mercosul: os 10 produtos que a Europa mais vende ao Brasil

O acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, que poderá ser assinado esta semana, facilitará a circulação de produtos entre Brasil e Europa. Juntos, os blocos representam cerca de 718 milhões de pessoas e economias que somam aproximadamente US$ 22 trilhões.

Atualmente, os produtos mais vendidos da Europa para o Brasil são vacinas, medicamentos e autopeças. Veja as listas completas abaixo.

O acordo eliminará as tarifas de importação para mais de 90% dos produtos comercializados entre os dois blocos. Para os demais, serão estabelecidas cotas de importação com isenção ou redução tarifária. A implementação, no entanto, será gradual, com prazos de até 15 anos, dependendo do produto.

Se aprovado, o acordo pode gerar um crescimento de 2% na produção do agro brasileiro, o que representa um aumento de US$ 11 bilhões anuais, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Caso o acordo seja aprovado pelas entidades europeias nesta semana, ele será assinado no sábado, 20, durante a reunião de cúpula do Mercosul. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deverá viajar para Foz do Iguaçu, onde será realizado o encontro.

A expectativa é de que esse tratado permita ao Brasil ampliar suas exportações agrícolas para a Europa, com destaque para setores como carnes e óleos vegetais. Ao mesmo tempo, a Europa poderá vender mais produtos, como vinhos, azeites e automóveis. Cada produto terá uma redução de tarifa diferente, aplicada em uma escala temporal específica.

Os 10 produtos que a Europa mais vende ao Brasil

Dados compilados na plataforma Comex Stats, referentes ao ano de 2024.

Descrição Valor Valor (em US$ bi) Participação Sangue, vacinas e produtos imunológicos 3,14 4,94% Medicamentos 2,84 4,46% Partes e acessórios dos veículos automóveis 2,43 3,82% Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, não brutos 2,08 3,28% Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás 1,67 2,63% Veículos e motores para transporte de pessoas 1,41 2,21% Compostos heterocíclicos de azoto (nitrogénio) 1,38 2,17% Componentes da transmissão (eixos, engrenagens, rolamentos...) 1,37 2,16% Inseticidas e reguladores de crescimento para plantas 1,31 2,06% Partes de motor 1,04 1,63%

Os produtos mais vendidos do Brasil para a Europa

Dados compilados na plataforma Comex Stats, referentes ao ano de 2024.