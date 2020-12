Acordo sobre Brexit não tem previsão para ser concluído

Um novo acordo comercial entre a União Europeia e o Reino Unido “definitivamente” não será concluído na noite de domingo, 6, disse uma autoridade do bloco, acrescentando que três questões mais controversas continuam sem solução.

Alguns relatos na tarde deste domingo apontaram que o acordo de cotas de pesca e o acesso dos navios da UE às águas do Reino Unido a partir de 2021 estava quase concluído, mas o funcionário disse que não.

A fonte, que falou sob condição de anonimato, acrescentou que ainda não foram acertadas formas de resolver futuras disputas comerciais e garantir um jogo econômico justo para as empresas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, devem falar novamente ao telefone na tarde de segunda-feira para tentar chegar mais uma vez próximos a um pacto.

O primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, disse no domingo que as chances de se chegar a um acordo comercial da eram de 50-50 e que as negociações estavam em um momento muito difícil.

“Meu instinto é que está 50-50 agora e não acho que alguém possa ser excessivamente otimista sobre uma resolução emergente”, disse Martin à emissora nacional RTE, apresentando um tom mais pessimista do que as previsões recentes, onde disse que um acordo poderia ser alcançado em dias.

“Minha sensação, depois de falar com alguns dos principais diretores aqui, é que é uma questão muito desafiadora para resolver, especialmente em torno da igualdade de condições … As coisas estão no fio da navalha e é sério.”