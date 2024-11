Acordo Mercosul-UE não sairá porque camponeses franceses 'não querem', diz Mujica Os termos do acordo entre os 27 membros da UE e os países membros do Mercosul foram estabelecidos em 2019, mas ainda há países contrários a assinatura

Former Uruguayan President José "Pepe" Mujica speaks during a campaign rally for Uruguay's presidential candidate for the Frente Amplio party, Yamandu Orsi, at Club Cerveceros in Montevideo, on November 19, 2024. Uruguay's heads for the next November 24 election run-off, where a leftist history teacher supported by Mujica and a center-right veterinarian will duel for the presidency of Uruguay. (Photo by Santiago Mazzarovich / AFP) (Santiago Mazzarovich/AFP)