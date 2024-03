Acordo de tratado sobre pandemia está em risco, alerta diplomata

Divergências entre nações ricas e pobres estão ameaçando o progresso de um importante tratado sobre pandemia, com autoridades alertando que o prazo planejado para a entrega do acordo global, em maio, pode não ser cumprido. As informações são do Financial Times.

"A maior questão no momento é se conseguiremos chegar a um acordo e quais serão as consequências se não conseguirmos", disse um diplomata ao jornal britânico. Os países receberam uma nova minuta do texto da Organização Mundial da Saúde na sexta-feira, com a última rodada de negociações marcada para o final de março.

O compartilhamento de dados de genoma sobre patógenos e o financiamento de sistemas de saúde durante emergências globais de saúde foram algumas das maiores questões que dividiram os negociadores. "O novo texto não nos aproxima de um consenso", acrescentou o mesmo diplomata ao FT.

Deixar passar o prazo de maio aumentaria o risco político de o tratado ser desfeito, contando com eleições importantes que ainda acontecerão pelo mundo, como nos EUA, em novembro. A assembleia anual da OMS vai acontecer a partir de 27 de maio para decidir sobre o texto final, a última etapa proposta antes da assinatura do acordo global.

A necessidade de uma melhor preparação para a pandemia foi ressaltada por um amplo estudo demográfico que mostrou que o número de mortos durante o pico do surto de Covid-19 chegou a quase 16 milhões de pessoas, revertendo temporariamente uma tendência de 70 anos de queda nas taxas de mortalidade do mundo.

Embora as taxas de mortalidade padronizadas por idade tenham caído 62,8% em todo o planeta entre 1950 e 2019, elas aumentaram 5,1% durante o período de 2020-21, segundo artigo publicado na The Lancet na segunda-feira. Aumentos nas taxas de mortalidade em populações com 25 anos ou mais foram registrados em uma escala não vista há 70 anos.

A mortalidade infantil continuou a cair durante os anos de pico da pandemia, embora a uma taxa menor do que anteriormente, refletindo a vulnerabilidade menor das pessoas mais jovens à Covid-19.

Em 11 de março de 2020, a OMS declarava que o mundo viva uma pandemia de covid-19.