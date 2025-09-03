'Acontecerá de novo', diz secretário americano sobre ataque a suposto barco de narcotraficantes

WASHINGTON, DC - JULY 22: U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth attends a meeting with President Donald Trump and Philippine President Ferdinand Marcos Jr. in the Oval Office at the White House on July 22, 2025 in Washington, DC. Trump and Marcos are expected to discuss trade tariffs, increasing security cooperation in the face of China’s growing maritime power in the West Philippine Sea and other topics. Hegseth was joined by Secretary of State Marco Rubio and Treasury Secretary Scott Bessent . (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images) (Chip Somodevilla/Getty Images)
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 15h55.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, assegurou nesta quarta-feira, 3, que continuarão os ataques contra os cartéis de drogas depois que seu país afirmou ter destruído uma embarcação no Caribe que supostamente pertencia ao grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua.
O presidente Donald Trump "a fez explodir e isso acontecerá novamente. Talvez esteja acontecendo neste exato momento", afirmou Rubio em coletiva de imprensa na Cidade do México após se reunir com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, para tratar da cooperação em matéria de segurança.