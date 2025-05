Acidente de avião em bairro residencial da Califórnia deixa ao menos 3 mortos; vídeos

Pelo menos três pessoas morreram nessa quinta-feira, 22, quando uma aeronave particular caiu, durante a madrugada (hora local), em um bairro residencial de San Diego, na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos. O acidente deixou, ainda, uma dezena de casas danificadas e vários veículos incendiados. Nas redes sociais, vídeos mostram a destruição em terra.

As três vítimas eram passageiros do pequeno avião Cesna 550, informou o chefe adjunto do Corpo de Bombeiros local, Dan Eddy.

O avião tinha seis pessoas a bordo, segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês).

🚨#BREAKING: Multiple people are dead onboard a business jet that has crashed into a neighborhood that houses military families

📌#SanDiego | #California

At this time, multiple emergency crews are on the scene after a small Cessna 550 private business jet crashed early… pic.twitter.com/rpLqANGoxw

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 22, 2025