Acidente com teleférico italiano mata nove e fere duas crianças

O teleférico Stresa-Mottarone transporta turistas e moradores locais da cidade de Stresa, no Lago Maggiore, quase 1.400 metros acima do nível do mar, até o topo da montanha Mottarone.

"Este é o número final do acidente, já que o carro transportava 11 passageiros quando o desastre aconteceu", disse à Reuters Simone Bobbio, porta-voz do serviço de resgate alpino da Itália para a região de Piemonte.

A cabine do teleférico despencou perto do penúltimo pilar enquanto subia a montanha, disse Bobbio, acrescentando que ainda não há detalhes sobre a nacionalidade ou idade das vítimas.

Walter Milan, outro porta-voz do serviço nacional de resgate alpino, disse à televisão RaiNews24 que duas crianças foram transportadas de helicóptero para um hospital pediátrico na cidade vizinha de Torino, no norte do país.

Os serviços de resgate receberam uma chamada logo após o meio-dia (7h em Brasília), disse Milan, acrescentando que o teleférico havia caído de um ponto muito alto e agora estava "amassado" na floresta abaixo.

O elevador Stresa-Mottarone só recentemente foi reaberto após o levantamento gradual das restrições ao coronavírus.

O pico Mottarone é popular entre os turistas por causa de suas vistas panorâmicas sobre o Lago Maggiore e suas ilhas pitorescas.

O serviço de teleférico foi inaugurado em agosto de 1970, após quase três anos de obras para substituir uma ferrovia, e a viagem leva 20 minutos, segundo informações do seu site.

O sistema de cabo duplo é dividido em duas seções, pouco mais de dois quilômetros entre Stresa e Alpino e outros três quilômetros entre Alpino e Mottarone. É composto por dois carros, que se deslocam em direções alternadas, com cada um transportando até 40 passageiros.

