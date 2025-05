Acidente com avião de pequeno porte em San Diego deixou 'vários mortos', afirma Corpo de Bombeiros

A queda de um avião de pequeno porte em um bairro residencial militar de San Diego, na Califórnia, na madrugada desta quinta-feira, 22, deixou "vários mortos", confirmou o Corpo de Bombeiros. O avião atingiu diversas casas, segundo autoridades locais, e a queda provocou incêndios em imóveis e veículos estacionados.

“Há mais de uma fatalidade que encontramos até agora, mas estamos aguardando os números registrados no próprio avião”, disse o chefe assistente do Corpo de Bombeiros, Dan Eddy, acrescentando que não houve relatos de mortes ou ferimentos graves entre as pessoas no solo.

A aeronave tem capacidade para transportar entre oito e dez passageiros, acrescentou.

De acordo com os bombeiros, pelo menos 15 casas foram danificadas no impacto. “Temos combustível de aviação espalhado por toda parte. Nosso principal objetivo agora é vasculhar todas essas casas e retirar todos os moradores”, afirmou Eddy, durante uma coletiva.

A aeronave caiu por volta das 3h45 (horário local), em um condomínio fechado localizado nos subúrbios ao Norte da cidade, a cerca de 3 quilômetros do aeroporto privado Montgomery-Gibbs.

A Administração Federal de Aviação (FAA) informou que o avião envolvido no acidente é um Cessna 550 e ainda não se sabe quantas pessoas estavam a bordo. O caso será investigado em conjunto com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB). Até o momento, as autoridades não divulgaram mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.