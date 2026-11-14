A revolução silenciosa nas ruas de Teerã: jovens iranianas desafiam o véu com saias e jeans

Em sua loja no centro de Teerã, Pariya Senyari vende blusas e saias curtas que muitas mulheres iranianas vestem nas ruas nos dias de hoje, mas continua exibindo as tradicionais roupas compridas na vitrine para evitar problemas com as autoridades do regime. Durante décadas, a comerciante atendeu principalmente mulheres acostumadas com a moda recatada exigida pelo rígido código implementado pela Revolução Islâmica de 1979, que inclui cobrir a cabeça e o pescoço de forma obrigatória.

No entanto, aos 47 anos, a comerciante se viu obrigada a adaptar sua oferta para atrair uma clientela mais jovem, que decidiu se vestir de forma mais livre, ignorando as restrições legais ainda vigentes. "Não se pode mais obrigar essa nova geração a usar o véu, querem ser livres", avalia Senyari.

O cumprimento das normas sobre o uso do véu islâmico (hijab) passou a ser cada vez mais esporádico desde os massivos protestos de 2022, desencadeados pela morte sob custódia da jovem Mahsa Amini, detida pela chamada "polícia da moralidade" por uma suposta infração do código de vestimenta iraniano.

A mudança na indumentária feminina tornou-se ainda mais visível no contexto atual de crescente pressão política e econômica, impulsionada pela guerra com os Estados Unidos e Israel, além da retomada de fortes manifestações contra o alto custo de vida, que atingiram um ponto crucial em janeiro deste ano.

Hoje, a moda urbana feminina, especialmente na capital Teerã, vai muito além do simples abandono do véu e inclui abertamente blusas, saias curtas, camisas sem mangas e calças jeans rasgadas. Apesar disso, essas liberdades em plena expansão nas calçadas ainda não se refletem nas vitrines de lojas como a de Senyari. "Não podemos exibir jeans rasgados ou saias muito curtas nos nossos manequins", lamenta. "Mas temos a esperança de que, de alguma maneira, essas limitações terminem".

Iraniana sem o véu fazendo compras em uma rua de Teerã | AFP

"Comportamento anormal" e repressão

Apesar da transformação visível no comportamento das ruas, as normas sobre a obrigatoriedade de uso do hijab continuam em vigor na lei iraniana, e a mudança nos costumes se choca com a forte resistência dos setores mais conservadores do regime dos aiatolás.

Na última terça-feira, 3, as autoridades anunciaram a prisão de várias pessoas no centro de Teerã por "promover o abandono do hijab e a nudez em via pública". O chefe do Poder Judiciário do Irã, Gholamhosein Mohseni-Ejei, já veio a público exigir medidas severas contra o que classificou como "comportamento anormal" nas ruas do país.

O clima de vigilância também é estimulado pela mídia estatal. Na semana passada, o jornal ultraconservador Kayhan publicou um editorial classificando a retirada do véu como "uma arma destrutiva" utilizada pelos inimigos do Irã no contexto da guerra atual no Oriente Médio. Em outra frente de negação oficial, o deputado Hasan Ali Ajlagui Amiri declarou que as afirmações sobre um suposto abandono das leis do hijab pela população são "totalmente falsas".

Vista grossa e o medo silencioso

Para Niyusha, uma joalheira de 57 anos que pediu anonimato, o Estado parece adotar uma estratégia ambígua: fazer cada vez mais vista grossa nas ruas no dia a dia para evitar grandes distúrbios civis, como os vistos em 2022. "Por enquanto, as autoridades estão dando um pouco mais de liberdade para evitar tumultos, para que as pessoas fiquem tranquilas e pensem: 'Bom, está tudo bem'", analisa.

A joalheira acrescenta que, embora não use mais o véu habitualmente, continua cautelosa e o coloca rapidamente ao entrar em áreas oficiais ou mais patrulhadas. "Agora mesmo, por exemplo, não estou usando porque vejo outras mulheres sem hijab", disse à agência AFP enquanto caminhava pelo centro de Teerã. "Mas se vou a algum lugar onde vejo que tenho que cumprir a norma, coloco. Nunca se sabe: a qualquer momento podem te parar e hostilizar por qualquer bobagem".

A adaptação comercial é geral, mas cheia de freios. Alireza, dono de uma loja de 42 anos que atua há quase três décadas no setor, incorporou camisas e casacos mais curtos ao seu catálogo, embora ainda mantenha as opções mais longas e tradicionais. Conservador, ele não se opõe a um leve relaxamento das restrições, mas faz ressalvas. Considera que "é preciso respeitar o hijab e o recato", e que as pessoas não deveriam usar o que chamou de "roupas reveladoras".

Enquanto isso, no mercado digital do norte de Teerã, a estilista e vendedora online Maryam, de 38 anos, afirma que hoje é mais fácil "se vestir como gosta", mas adota um complexo esquema de prudência sobre a forma como apresenta suas criações para os seguidores no Instagram. Ela publica fotos de seus modelos — que incluem vestidos de noite, saias curtas e calças justas — em formato de carrossel, deixando as imagens das roupas para o final e cortando o rosto das modelos. Além disso, escreve as legendas exclusivamente em inglês, tentando criar a falsa impressão de que a conta opera fora do Irã.

"Claro que tenho medo de que as autoridades me interroguem", admite Maryam. "As restrições continuam aí e não podemos dar nada como certo".