A prefeita negra (e destemida) que virou a antagonista nº1 de Trump

A leva de protestos contra a violência policial nos Estados Unidos após o assassinato de George Floyd alçou uma nova política às manchetes. Trata-se de Muriel Bowser, 47 anos, negra e democrata, nova antagonista número um do presidente Donald Trump.

Graduada em história e pós-graduada em políticas públicas, Bowser é apenas uma das sete mulheres a comandar as 100 maiores cidades dos Estados Unidos. Está à frente não só da cidade onde está a Casa Branca, como de uma das localidades com os maiores protestos dos últimos dias.

Para este sábado, está prevista mais uma grande manifestação na capital do Estados Unidos.

Nesta sexta-feira, 05, ela declarou que uma região da cidade seria rebatizada de “Black Lives Matter Plaza” — A praça Vidas dos Negros Importam.

The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020