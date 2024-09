A nova fase da guerra e a possível volta do horário de verão: o que você precisa saber hoje

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reuniu na quinta-feira, 19, para discutir o plano de fornecimento de energia elétrica e o plano de contingência para evitar apagões e outras intercorrências no abastecimento. Na ocasião, a volta do horário de verão foi cogitada e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, citou que a a volta da medida poderia gerar uma economia de R$ 400 milhões. Também ontem Israel realizou um dos bombardeios mais intensos ao sul do Líbano em quase um ano, aumentando a escalada do conflito com o grupo armado Hezbollah.

Além disso, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), multou a plataforma X, antigo Twitter, e a empresa Starlink em R$ 5 milhões por dia, cada uma, pelos descumprimentos ao bloqueio determinado por ele no final de agosto, segundo decisão publicada na quinta.

Nova fase da guerra

Israel realizou, nesta quinta-feira, 19, um dos bombardeios mais intensos ao sul do Líbano em quase um ano, aumentando a escalada do conflito com o grupo armado Hezbollah[/grifar]. Os ataques ocorreram em meio a apelos internacionais por moderação, com Estados Unidos e Reino Unido pedindo um cessar-fogo imediato. As informações são da Reuters.

O conflito ganhou novos contornos com os recentes ataques, atribuídos a Israel, que explodiram equipamentos de comunicação do Hezbollah, como rádios e pagers, matando quase 40 pessoas e ferindo cerca de 3 mil no Líbano. Nas operações desta quinta-feira, Israel informou que seus aviões de combate atingiram centenas de lançadores de foguetes no sul do Líbano, que estavam prontos para serem disparados contra o território israelense.

Os bombardeios israelenses, que duraram mais de duas horas e envolveram mais de 52 ataques, ocorreram após as 21h (horário local) e foram descritos como os mais intensos desde o início do conflito em outubro, segundo a agência de notícias estatal libanesa NNA. Fontes de segurança libanesas confirmaram que os ataques foram os mais severos dos últimos meses. Não há relatos imediatos de vítimas.

O horário de verão vai voltar?

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deve sugerir presidente Luiz Inácio Lula da Silva o retorno do horário de verão para depois do segundo turno das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fez um alerta ao governo para que não houvesse mudança durante o período das eleições, já que isso poderia prejudicar o processo de votação.

Umas das principais justificativas para o adiantamento dos relógios a ser apresentada a Lula é o efeito do crescimento da economia na retomada da indústria e no desempenho do comércio. A economia pode chegar a R$ 400 milhões durante o horário de verão, segundo os técnicos. Isso corresponde a economia de 2,5 GW em geração de energia. Os valores são considerados pouco relevantes. Mas os setores do turismo, como bares e restaurantes estão pressionando o governo pelo retorno da medida.

Moraes multa X e Starlink

O ministro Alexandre de Moraes multou a plataforma X, antigo Twitter, e a empresa Starlink em R$ 5 milhões por dia, cada uma, pelos descumprimentos ao bloqueio determinado por ele no final de agosto. Na decisão, Moraes afirma que a ação "dolosa, ilícita e persistente recalcitrância" da plataforma no cumprimento de ordens judiciais foi confessada pelo bilionário Elon Musk em publicações na rede social.

Na manhã da última quarta-feira, 18, usuários brasileiros relataram que conseguiram acessar o X, antigo Twitter, sem o uso da VPN. Os relatos — e comemorações — foram compartilhados no Bluesky, rede rival que foi inundada por brasileiros após o bloqueio do X no Brasil.

Segundo a agência, a rede social X agiu de de forma deliberada ao trocar a utilização de endereços de IP próprios para novos vinculados ao serviço Cloudflare, um proxy reverso em nuvem, utilizado por empresas para proteger e melhorar a performance de seus serviços online.

Em comunicado publicado na noite de quarta-feira, a empresa de Elon Musk disse que uma mudança na rede social "resultou na restauração inadvertida e temporária do serviço aos usuários brasileiros" e que espera que o "fique inacessível novamente em breve".

iPhone 16 chega às lojas – mas sem IA

A Apple iniciou nesta sexta-feira, 20, o lançamento mundial do iPhone 16, seu novo modelo de smartphone, em quase 60 países, incluindo Estados Unidos, China, Índia e Brasil. Apesar do entusiasmo gerado pela chegada do aparelho, a principal novidade da nova linha, o software de inteligência artificial Apple Intelligence, ainda não estará disponível. O software, anunciado pela empresa em junho, só poderá ser baixado pelos usuários nas próximas semanas, após uma atualização do sistema operacional.