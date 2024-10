A 'guerra dos sexos' que pode definir a eleição entre Kamala e Trump

FMI libera US$ 1,1 bilhão adicional para a Ucrânia

Assinado no mês passado, o acordo eleva a US$ 8,7 bilhões (R$ 49 bilhões) os fundos já desembolsados para a Ucrânia, dos US$ 15,6 bilhões (R$ 88 bilhões) previstos no programa