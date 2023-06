9ª Feira Internacional de Tecnologia de Xangai apresenta avião elétrico e maquinário não tripulado

Quase 1.000 empresas chinesas e estrangeiras estão apresentando suas inovações mais recentes, incluindo uma aeronave elétrica e uma transplantadora de arroz não tripulada, na 9ª Feira Internacional de Importação e Exportação de Tecnologia da China (CSITF, na sigla inglesa) em Xangai.

Um dos destaques do evento, dedicado ao comércio de tecnologia, é a E20, uma aeronave totalmente elétrica desenvolvida pela TCab Technology. A fuselagem leve em fibra de carbono melhora seu desempenho, destacou Huang Yongwei, fundador e CEO da empresa com sede em Xangai, em entrevista ao Yicai Global.

Prevê-se que o primeiro E20 de cinco lugares realize seu voo inaugural no segundo semestre, com um alcance máximo de 200 quilômetros e uma velocidade máxima de 320 km por hora, de acordo com a TCab.

Outro produto de última geração é uma transplantadora de arroz sem motorista, fabricada pela Dian Tian Network Technology. A máquina requer apenas monitoramento através de um computador ou telefone celular. O custo médio é cerca de um décimo do de uma máquina correspondente sem inteligência artificial, conforme informado por um expositor no estande da empresa baseada em Xangai.

A CSITF deste ano ocupa uma área de 35.000 metros quadrados, dividida em cinco áreas de exposição: pavilhões temáticos, energia e tecnologia de baixo carbono, tecnologia digital, biomedicina e serviços de ecologia da inovação, conforme dados oficiais.